Francia: schizzano i contagi ed entra in vigore il green pass

Pass sanitario per accedere a luoghi d'intrattenimento e cultura e nuovo, preoccupante, boom di contagi. Mentre l'Italia discute su modalità e limiti della sua applicazione, in Francia la variante locale del green pass entra in vigore in concomitanza con una progressione del virus senza precedenti.

Green pass: rimandata a fine settembre l'obbligatorietà per i minorenni

Rimandata fino a Rimandata da fine agosto a fine settembre la sua obbligatorietà a partire già dai 12 anni di età, da oggi sarà richiesto a tutti i maggiorenni per accedere a musei, luoghi culturali e di intrattenimento in cui siano presenti oltre cinquanta persone. E se i principali circuiti di sale cinematografiche continuano comunque a imporre la mascherina, per attrarre chi ancora non disponga del green pass, altri esercenti limitano invece volontariamente gli accessi al di sotto della soglia critica dei 50 avventori.

Qui la pagina del governo francese con tutti i dettagli sull'applicazione del "pass sanitaire"

Il Ministro della sanità francese Olivier Veran: "Boom di contagi senza precedenti. Ci attendono tempi difficili"

Il tutto proprio mentre il Ministro della sanità, Olivier Veran, snocciolava cifre senza precedenti: oltre 18.000 nuovi contagi solo nelle ultime 24 ore, per una progressione del virus pari al 150% in una settimana. Numeri che, sempre secondo lui, sanciscono ufficialmente l'entrata della Francia in una "quarta ondata", imputabile alla variante Delta e caratterizzata da contagi diffusi soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.

Un aumento della circolazione del virus dell'ordine del 150% in una settimana: una progressione mai vista, né con il ceppo originario del Covid, né con la variante inglese, sudafricana, o brasiliana Olivier Veran Ministro della sanità francese

Di che mettere in guardia da "tempi difficili" e anticipare che decisioni per stroncare questa dinamica saranno annunciate la prossima settimana. Da inizio agosto, poi, l'obbligatorietà del green pass sarà estesa a bar, ristoranti, pullman, aerei e alcuni centri commerciali più grandi. Per chi non lo avesse, il lasciapassare resta un test negativo di meno di 48 ore.