In una piccola fattoria vicino alla città ceca orientale di Pardubice, Pavel si prende cura del suo giardino.

Negli ultimi anni ha coltivato cinque piante di cannabis nella sua serra, il limite legale che i cechi possono attualmente coltivare in casa per uso personale. Di recente, però, ha investito qualche centinaio di euro in nuove attrezzature che gli consentano di piantarne dieci volte tanto.

Farlo oggi sarebbe un crimine, ma Pavel spera che le cose possano cambiare se dovesse esserci un cambio di governo a ottobre.

"È un piccolo investimento - spiega - e non mi aspetto di fare fortuna, ma so come coltivare e voglio trarne un guadagno".

Attualmente lo stato fornisce solo poche licenze ai coltivatori su larga scala che vendono i loro prodotti al settore della marijuana medica, legale in Repubblica Ceca dal 2013.

Vendere cannabis coltivata in casa per uso ricreativo, al contrario, è strettamente illegale.

Come molti appassionati di cannabinoidi, Pavel è un sostenitore del Partito Pirata, sigla d'opposizione che ha condotto una lunga campagna per la legalizzazione e, secondo i sondaggi d'opinione, potrebbe avere qualche chance di vincere le elezioni a ottobre.

Se dovessero andare al governo, i Pirates hanno promesso di depenalizzare completamente la produzione e l'uso di marijuana entro due anni.

Nel 2016, uno studio dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze ha rilevato che la Repubblica Ceca ha il maggior numero di giovani consumatori di cannabis in Europa, con poco più di un quinto dei cechi di età compresa tra 15 e 34 anni che ammette di averne fatto uso almeno una volta nella vita. Secondo una recente stima, almeno 550.000 cechi coltivano cannabis in casa per uso personale.

Anche al momento, sulla marijuana il Paese ha leggi più permissive della maggior parte degli stati europei, come sottolinea Jan Vit, presidente di Konopa, un'organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di educare le persone riguardo ai cannabinoidi.

La depenalizzazione di quantità inferiori ai 10 grammi di marijuana e della coltivazione in casa fino a un totale di cinque piante risale al 2010, sebbene in entrambi i casi si tratti ancora di un reato civile, punibile con una multa di circa 580 euro.

Tuttavia, possedere più di 10 grammi diventa un reato penale e la vendita di marijuana comporta una pena detentiva compresa tra i 2 e i 18 anni.

A gennaio, in parlamento è stata bocciata una proposta di legge trasversale che avrebbe consentito alle persone di conservare 1,25 chilogrammi di cannabis essiccata in casa e di trasportarne fino a 30 grammi in pubblico. La legge avrebbe anche permesso di cedere legalmente 30 grammi a un altro adulto, ma solo gratuitamente, senza un corrispettivo in denaro.

Per persone come Pavel, le regole attuali creano un dilemma: vorrebbe dare agli amici un po' della marijuana che coltiva in casa, ma farlo sarebbe un reato penale.

Se non lo fa, gli amici dovranno comunque andare dagli spacciatori locali, che probabilmente venderanno loro prodotti non solo scadenti, ma dall'effetto narcotico spesso anche più forte

"Una coltura legale"

Tomas Vymazal, un artefice del disegno di legge parlamentare sconfitto a gennaio e membro del Partito Pirata, ha sostenuto che consentire ai coltivatori domestici di cedere cannabis agli amici gratuitamente metterebbe fine a gran parte del mercato nero, oltre che a una miriade di accuse penali per i piccoli coltivatori.

Le leggi attuali mettono inoltre gli acquirenti a maggior rischio di commettere reati associati all'uso e di cominciare ad usare anche altre droghe. Questa è una preoccupazione considerevole nella Repubblica ceca, dove l'uso problematico di droghe più pericolose, in particolare la metanfetamina, è elevato.

Il rapporto 2020 dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze, un'agenzia dell'UE, ha osservato: "La metanfetamina sequestrata in Europa è prodotta principalmente in Repubblica Ceca e nelle aree di confine dei paesi vicini". "I problemi di metanfetamina si sono concentrati in Repubblica Ceca e Slovacchia", ha aggiunto.

Poiché la coltivazione su piccola scala è depenalizzata ma rimane un reato civile, i coltivatori domestici non ottengono licenze dalle autorità, il che riduce la possibilità di tassarli e regolamentarli, sostiene anche il Partito Pirata.

Progetti di riforma sulle droghe leggere stanno prendendo piede in tutta Europa. Lo scorso settembre, il parlamento svizzero ha modificato una legge federale sulla droga per consentire sperimentazioni pilota locali sulla produzione e la vendita legali di cannabis per scopi ricreativi. I piani di lunga data per legalizzare la produzione non medica sono stati sospesi in Lussemburgo a causa della pandemia di COVID-19. Anche in Francia i parlamentari hanno recentemente chiesto una riforma.

Un sondaggio condotto dal quotidiano ceco locale Prazsky Denik lo scorso ottobre ha rilevato che il 54% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato prodotti a base di cannabis e il 52% è favorevole alla legalizzazione.

Nel mezzo di questo dibattito su dove dovrebbe iniziare la legalizzazione e dove finire la depenalizzazione, Vit, di Konopa, si sforza di ribadire che "la cannabis è una coltura legale" oggi nella Repubblica Ceca.

In effetti, l'acquisto di semi di cannabis è perfettamente legale. I prodotti a base di canapa, una varietà della pianta di cannabis, sono legali da vendere, anche se la Repubblica Ceca attualmente non ha i trasformatori per rendere la produzione tessile di canapa un'industria seria, ha affermato Vit.

piante di canapa essiccate vengono selezionate e tagliate presso Hepworth Farms a Milton, NY, lunedì 12 aprile 2021. Seth Wenig/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Inoltre, il paese sta assistendo a un boom della marijuana medica. L'Agenzia statale per la cannabis medica, un ente governativo, ha riferito a gennaio che lo scorso anno le prescrizioni sono schizzate a 67 chilogrammi, rispetto ai 17 del 2019 e i 5 chilogrammi dell'anno precedente.

La cannabis medicinale è legale dal 2013 in Repubblica Ceca, sebbene la legge sia stata modificata solo due anni dopo per consentire la produzione nazionale. I coltivatori devono ricevere una licenza dall'Istituto statale per il controllo della droga (SUKL), un'agenzia governativa, unica organizzazione alla quale i coltivatori sono autorizzati a vendere.

Il significativo aumento delle prescrizioni del 2020 arriva sulla scia di un cambiamento di legge che ora consente alle compagnie di assicurazione sanitaria di coprire fino al 90% del prezzo della cannabis medica prescritta, ha commentato il SUKL nei media locali.

Infatti, lo stesso giorno di gennaio in cui il parlamento ha respinto un disegno di legge per depenalizzare ulteriormente il possesso di marijuana, ha approvato un disegno di legge sponsorizzato dal governo per rendere la cannabis medica più accessibile e conveniente.

Gran parte del dibattito nel Paese si riduce a come la cannabis viene coltivata. La marijuana medicinale è ricca di cannabidiolo (o CBD), un composto che secondo numerosi studi riduce il dolore fisico e l'ansia. Tuttavia, è a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), il composto psicoattivo che è responsabile degli effetti psicotropi, il cosiddetto "sballo". I quantitativi di THC o CBD prodotti da una pianta dipendono grossomodo da come questa viene coltivata.

I coltivatori autorizzati dallo stato possono produrre e vendere tutta la cannabis che vogliono alle autorità statali, ma deve essere a basso contenuto di THC. Non è consentito più dello 0,3%.

Alcuni sostenitori della riforma della droga vogliono aprire l'industria della marijuana medica in modo che sia più facile vendere cannabis ricca di CBD alle agenzie statali o direttamente ai consumatori. La domanda di prodotti per la cura della pelle e alimenti salutari ricchi di CBD è in forte espansione in tutta Europa.

Secondo Vit, le leggi attuali che limitano il numero di aziende professionali con licenza statale che vendono cannabis al settore medico potrebbero aumentare la speculazione e la concorrenza tra queste aziende. "Una 'guerra' sicuramente scoppierà per il controllo sulla produzione", ha aggiunto.

Gail Hepworth, comproprietaria con sua sorella di Hepworth Farms a Milton, NY, parla con i dipendenti mentre la canapa essiccata viene lavorata, lunedì 12 aprile 2021. Seth Wenig/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Altri sostenitori della riforma vogliono che l'intera industria sia legalizzata, consentendo alle persone di coltivare tutta la cannabis che vogliono senza sanzioni penali, ma con una regolamentazione in termini di vendita.

La neonata coalizione tra il Partito pirata e il Partito dei sindaci e degli indipendenti propone una via di mezzo.

"Aboliamo le sanzioni penali per la [produzione] di cannabis e prodotti a base di cannabis", afferma il manifesto dei pirati e dei sindaci, anche se è probabile che mantengano alcune accuse civili, come le multe inflitte ai coltivatori che non ricevono licenze ufficiali e a coloro che violare le nuove norme.

Secondo il manifesto, la legalizzazione consentirà alle autorità di regolamentare meglio l'industria, risparmiando allo Stato considerevoli soldi, ad esempio dal non dover indagare e perseguire i piccoli coltivatori.

Il partito calcola che gli attuali divieti sulla produzione e distribuzione di cannabis costino al governo circa 58 milioni di euro all'anno, una stima basata sui dati del 2007. E ogni anno verranno generati ulteriori 171 milioni di euro attraverso una nuova imposta indiretta sulla produzione commerciale.

“Se questo nuovo regolamento passerà, consentirà a chiunque di ottenere la licenza e diventare un coltivatore, anche per l'esportazione. Ciò significa legalizzare la produzione di cannabis medica e non ne limita la portata", ha spiegato Hana Gabrielova, presidente di CzecHemp, un'associazione per l'industria della canapa e della cannabis medica.

Tuttavia, ha aggiunto Gabrielova, è improbabile che la Repubblica Ceca vedrà l'aumento della produzione industriale di cannabis sulla stessa scala e redditività degli Stati Uniti, almeno non a breve termine.

Negli Stati Uniti, il boom della marijuana è stato in gran parte dovuto alla creazione di "dispensari", negozi regolamentati dal governo locale in cui la cannabis viene venduta per uso medico o ricreativo. Anche otto anni dopo che la marijuana medicinale è stata legalizzata nella Repubblica Ceca, non ha ancora niente di simile a quel sistema, ha detto Gabrielova.

"Confronto difficile"

Invece, le farmacie forniscono ai pazienti la loro cannabis medica dopo la prescrizione dei medici. "Dobbiamo tenere a mente - aggiunge Gabrielova - che il sistema medico e politico sono molto diversi negli Stati Uniti e nella Repubblica Ceca, quindi è difficile confrontare i due casi"

In termini di uso ricreativo, le proposte della coalizione dei pirati, così come di altri partiti politici, sono più confuse.

Per coloro che desiderano cannabis ad alto grado di THC, la loro proposta è di schermare la rete dei piccoli produttori da ogni accusa penale nel caso in cui fornissero i propri prodotti gratuitamente ad amici e familiari.

Tuttavia, il manifesto del Partito pirata afferma che la legislazione sarebbe stata elaborata per aiutare i comuni e i distretti cittadini a regolare ciò che "i negozi di cannabis possono essere e ciò che non possono", un sistema che sembrerebbe replicare i "dispensari" statunitensi.

Secondo Petr*, un altro piccolo coltivatore, la riforma della droga nella Repubblica Ceca avverrà nei prossimi anni anche qualora i Pirates non dovessero vincere a ottobre.

Come molti altri, in vista delle elezioni di ottobre, Petr ha recentemente investito in attrezzature per piantare un numero di piante considerevolmente superiore alle cinque attualmente consentite per le abitazioni private. E ha in programma di trasformare la maggior parte della sua terra, non lontano dalla città di Olomouc, in una grande serra per la produzione di cannabis entro la fine del 2021.

“Forse vinceranno i Pirati. La cannabis impiega circa otto mesi per crescere, quindi per allora conosceremo i risultati delle elezioni", ha detto Petr.

Fino all'inizio di luglio, la coalizione dei pirati e dei sindaci era in vantaggio nei sondaggi d'opinione. Ma il partito ANO del primo ministro Andrej Babis, il più grande partner dell'attuale governo di coalizione, ha recentemente ripreso un sottile vantaggio, secondo gli ultimi sondaggi di STEM, un istituto locale.

Tuttavia, è opinione diffusa che le elezioni di ottobre saranno combattute fino all'ultimo voto e il risultato dipenderà in gran parte da come i partiti dominanti potranno negoziare accordi di coalizione con altri gruppi.

"La legalizzazione della cannabis è una delle priorità a lungo termine dei pirati", si legge nel manifesto. “Se facciamo parte del nuovo governo della Repubblica Ceca, applicheremo rapidamente la legalizzazione. Ma se finiamo di nuovo all'opposizione, sarà molto difficile”.

Per alcuni appassionati di cannabis, investire ora è un rischio che vale la pena correre.