Una voce europea fra i Balcani: nasce Euronews Serbia

Dopo Euronews Albania e Euronews Georgia, il principale canale d'informazione internazionale d'Europa lancia il suo franchising serbo.

Euronews Serbia è il nuovo canale destinato a fornire ai telespettatori notizie locali, regionali e internazionali nella loro lingua.

"Il pubblico serbo si aspetta che i nostri programmi siano credibili, autorevoli e spettacolari - dice Svetlana Janicijevic - Hanno ragione sia per il marchio Euronews sia per il team di giornalisti che abbiamo riunito".

Network internazionale

Euronews trasmette in 12 lingue e si prepara a sbarcare anche in Romania. Il primo canale di notizie 24-7 in Serbia coprirà storie nazionali e internazionali con corrispondenti su tutto il territorio, che porteranno il Paese più vicino alla gente.

"Euronews porta una prospettiva più ampia - dice Natasa Kovacev - E aggiunge al panorama dell'informazione una voce europea. Per me, come giornalista che coprirà storie dalla Vojvodina, è molto importante far capire quello che funziona ma anche ciò che va cambiato. Voglio rendere i problemi quotidiani più visibili non solo a chi vive in altre regioni, ma anche nel resto d'Europa".

Contro le fake news

Nell'epoca della disinformazione endemica, Euronews Serbia riserverà particolare attenzione a smontare le notizie false, per ristabilire la verità e aiutare il pubblico a capire davvero le questioni che polarizzano il dibattito pubblico. Ci penserà "Kocka", o Cubo in italiano, condotto da Milos Milic.

"Se riusciremo almeno in parte ad arginare la disinformazione, impegnandoci a sfatare miti e leggende metropolitane, allora avremo raggiunto il nostro obiettivo".