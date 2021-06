Usa: è morto per un mieloma multiplo l'ex segretario alla Difesa Donald Rumsfeld. Aveva 88 anni. Ex falco e capo del Pentagono sotto George W. Bush, affrontò l'11 settembre e l'invasione dell'Afghanistan. Fu due volte segretario di stato, prima per Gerald Ford e poi per George W. Bush, presiedendo di fatto alle strategie statunitensi durante la Guerra Fredda negli anni '70 e durante i conflitti in Afghanistan e in Iraq.

A darne notizia è stata la famiglia.

."La storia -si legge nella nota diffusa dai familiari- potrebbe ricordarlo per i suoi straordinari risultati in oltre sei decenni di servizio pubblico, ma per coloro che lo hanno conosciuto meglio e le cui vite sono state cambiate per sempre di conseguenza, ricorderemo il suo amore incrollabile per sua moglie Joyce, la sua famiglia e i suoi amici, e l'integrità che ha portato a una vita dedicata al Paese".

Rumsfeld era una figura di spicco a Washington, avendo servito come segretario alla Difesa prima dal 1975 al 1977 sotto il presidente Gerald Ford e poi, dopo decenni nel settore privato, dal 2001 al 2006 sotto George W. Bush, giocando un ruolo importante nella risposta di Washington agli attentati dell'11 settembre.