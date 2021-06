Euro2020: Italia e Danimarca ai quarti di finale

Che fatica per gli Azzurri, a Wembley, per battere (2-1) la coriacea Austria: servono i tempi supplementari e i gol di due rincalzi (Federico Chiesa e Matteo Pessina) per sbrigare quella che, sulla carta, era una formalità.

L'Austria, invece, ha dimostrato di essere una bella squadra e chissà come sarebbe finita se il Var non avesse annullato il gol di Arnautovic....

Gli Azzurri hanno dato dimostrazione di una forza di carattere anche in quella che non è stata sicuramente la loro serata migliore: e Mancini sa che può contare su una panchina lunga.

Nell'altro ottavo di finale di sabato, trionfo della Danimarca sul Galles, addiirittura per 4-0.

Doppietta di Kasper Dolberg, attaccante del Nizza, e reti dell'atalantino Maehle e di Braithwaite.

Niente da fare per i gallesi: Gareth Bale è apparso ormai in declino, ma è stato l'ultimo dei suoi ad arrendersi alla inevitabile disfatta.