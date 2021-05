Covid-19, tra fede e vaccini il ritorno alla normalità

Timidi tentativi di ritorno alla serenità in questo week end di Pentecoste dove l'industria dei party serali rifa il suo timido rientro in scena, complice anche le riaperture in quasi tutta Europa.

Chi ha fede ha una marcia in più, almeno in Romania, dove quest'anno il pellegrinaggio dei devoti del culto mariano in Transilvania non è stato rimandato.

Erano oltre 35 mila i pellegrini radunatisi a Sumuleu Ciuc per rinnovare un rito vecchio di 450 anni. Chi ha voluto, è stato anche vaccinato, infatti vicino alla chiesa francescana è stato installato un hub vaccinale.

In Francia è il primo week end di post confinamento, procede la campagna vaccinale mentre si degongestionano terapie intensive e reparti in ospedale, una nuova variante di covid è stata isolata a Bordeaux.