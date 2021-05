Cessate il fuoco tra Israele e Hamas: c'è la tregua ma è fragile

La diplomazia ha prodotto un risultato: la task force di sicurezza israeliana ha dato il via libera al cessate il fuoco ed è arrivato anche l'ok di Hamas.

La tregua è reciproca e simultanea, mediata dall'Egitto, che vigilerà sul suo rispetto a Tel Aviv e nella Striscia di Gaza. Un passo in avanti nella cornice degli sforzi di de-escalation operati anche dall'Unione europea.

Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, esprime una soddisfazione moderata: "Il cessate il fuoco in Palestina è molto importante - dice - ma l'accordo non significa che dobbiamo ignorare il problema, perché - se così facciamo - tra due anni o meno avremo di nuovo una situazione come questa".

Nascondere la polvere sotto il tappeto non si può. Il cessate il fuoco è un traguardo da consolidare su un processo ben più solido, dice Hugh Lovatt, analista dell'European Council on Foreign Relations.

Secondo Lovatt, le basi per un processo di pace significativo e per una soluzione duratura non esistono. E, quindi, questa dovrebbe essere la direzione e l'obiettivo della diplomazia europea: ricreare le basi che possano garantire un futuro migliore sia per i palestinesi che per gli israeliani".

Nel tweet: "Ultimi aggiornamenti: 21 maggio - Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è entrato in vigore a Gaza venerdì __- La polizia israeliana ha preso d'assalto il complesso della moschea di Al-Aqsa e ha sparato gas lacrimogeni contro i palestinesi che celebravano il cessate il fuoco dopo le preghiere del venerdì".

Dall'inizio degli attacchi, il 10 maggio, con i razzi lanciati da Hamas verso Israele e i raid aerei delll'aviazione israeliana su Gaza, si sono registrate 243 vittime tra i palestinesi. Di queste, 66 erano minori. Circa 1.900 i feriti. I morti israeliani sono 12.