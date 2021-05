Il Vaticano si era espresso fermamente in senso contrario, ma gran parte della chiesa tedesca è andata avanti a testa bassa. Così, d'ora in avanti, in Germania ci terranno "servizi di benedizione" per gli innamorati: vale a dire per tutti gli innamorati, incluse le coppie composte da persone dello stesso sesso che vogliano la benedizione della Chiesa cattolica.

In tutto il paese, soltanto per questo lunedì, erano in programma un centinaio di funzioni, in aperta sfida rispetto al divieto di Roma.

Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca, ha criticato l'iniziativa, definendo l'azione "inutile". I servizi di benedizione non dovrebbero essere usati come "strumento per manifestazioni politiche ecclesiastiche o azioni di protesta".

A ribattere ci ha pensato il pastore Bernd Mönkebüscher di Hamm: "ogni servizio è politico", ha rimarcato Mönkebüscher. "Le funzioni avvengono in stretta collaborazione con tutti coloro che si sentono offesi da questo no di Roma. Inoltre, non si tratta di una protesta: questa definizione è apparsa solo nella dichiarazione di Bätzing".

La Congregazione vaticana per la dottrina della fede ha chiarito a marzo che non era consentito benedire le unioni omosessuali. "Quanto detto da Roma - ha aggiunto Mönkebüscher - non è una novità. Ma si sperava non dovessimo più sentirlo. E si sperava che, se si fossero nuovamente espressi su un argomento del genere, sarebbero stati più moderata e aperta",

La contrarietà rispetto alla posizione del Vaticano è andata crescendo parecchio nei paesi di lingua tedesca: diverse associazioni cattoliche e 280 professori di teologia vi si sono apertamente opposti.

A loro si è unita anche l'Associazione della Gioventù Cattolica (BDKJ), che ha mostrato solidarietà con i pastori "dissidenti", invitando inoltre i vescovi tedeschi a "introdurre un rito di benedizione per le relazioni omosessuali nelle loro diocesi".

Bandiere arcobaleno sono state esposte in molte chiese, insieme a petizioni per mettere nero su bianco la contrarietà al divieto del Vaticano.