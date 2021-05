Bill e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni di matrimonio

Le strade di Bill e Melinda Gates si separano dopo 27 anni di matrimonio. L'annuncio arriva a sorpresa, sui social, mentre la loro fondazione è in prima linea nella lotta contro il Covid. E questa battaglia non verrà influenzata dal divorzio, hanno assicurato.

"Abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo, per permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva", hanno twittato gli ormai ex coniugi. "Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia, mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita''.

Solo quattro mesi fa Bill e Melinda avevano annunciato una donazione di altri 250 milioni di dollari per la lotta al coronavirus, portando a un miliardo e 750 milioni il totale stanziato per finanziare le ricerche di vaccino e cure.

Bill Gates è attualmente la quarta persona più ricca del pianeta e per questo attirerà non poche attenzioni il processo per la distribuzione del patrimonio tra i due.