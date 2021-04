L'addio al Principe Filippo

È il giorno dei funerali del principe Filipp. Il Regno Unito è stato in silenzio per un minuto alle 15 locali, dopo i fischi tradizionali dei reparti della Marina, in contemporanea con l'avvio delle esequie del duca di Windsor, consorte della regina Elisabetta per 73 anni.

È morto 99enne. I funerali si sono tenuti nella cappella di San Giorgio, celebrati dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal rettore delle chiese di Windsor, David Connor, alla presenza d'una trentina di persone all'interno (tutti con mascherine) e di alcune altre decine con i reparti militari d'onore all'esterno, causa restrizioni Covid. La siede da sola al primo banco.

Le esequie non sono di Stato, ma in forma privata. Gli uomini della famiglia sono tutti in abiti civili, probabilmente anche come forma di cortesia rispetto ad Harry, nipote di FIlippo e figlio di Carlo che da quando ha rinunciato alle prerogative ufficiali non può più indossare la divisa.

Nemmeno il premier Boris Johnson ha preso parte alla cerimonia e si è limitato a seguire il tutto dalla sua residenza di campagna.