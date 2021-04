Gli psicologi al servizio di medici e infermieri.

Quasi 250 psicologi ungheresi offrono aiuto gratuito a medici e infermieri che combattono con la pandemia in prima linea da oltre un anno.

Gli operatori sanitari sono sotto pressione, il loro carico di lavoro è aumentato drammaticamente e, nonostante i loro sforzi, molti pazienti continuano a morire a causa del Covid.

Un aiuto psicologico è essenziale.

"Rischio di depressione e suicidi"

Spiega Gergely Lázár, psicologo:

"Più qualcuno è costretto a tornare nel luogo dove ha subito il trauma e a non poterne parlare con qualcuno, peggio è. Potrebbe portare alla depressione e ad un grave stato di ansia, o persino all'autolesionismo. Si sono verificati anche casi tragici di suicidio. Dobbiamo assolutamente intervenire".

Lo psicologo Gergely Lázár: "Dobbiamo assolutamente intervenire. Alla svelta". Euronews

Negli ospedali di Budapest e di tutta l'Ungheria, ai medici e agli infermieri vengono chiesti solo ulteriori carichi di lavoro, ma nessuno chiede loro: come state? E per gli stessi giornalisti, gli ospedali sono zone off-limits. Vietato fare domande scomode.

Vita dura anche in Slovacchia, per gli infermieri

Una troupe di Euronews è stata così a Galanta, in Slovacchia, dove abbiamo avuto la possibilità di parlare con persone che lavorano ogni giorno in terapia intensiva.

Zuzana Obermanová è infermiera all'ospedale di Galanta:

"Portiamo questo dolore, questo stress, a casa con noi, è inevitabile. Ognuno ha un metodo diverso per prepararsi a queste cose. Io sono fortunata, perché ho una famiglia meravigliosa, mi aiutano".

Zuzana Obermanová è infermiera al reparto-Covid dell'ospedale slovacco di Galanta. Euronews

La clinica della salute mentale per operatori sanitari

L'esaurimento mentale degli operatori sanitari è un fenomeno globale.

In Francia, nel dipartimento della Saona e Loira, non lontano da Mâcon, la clinica Le Gouz è specializzata nel trattamento degli operatori sanitari che soffrono di "burn-out" e depressione. Per gli esperti l'importante è non sentirsi soli.

La clinica francese Le Gouz si trova nella cittadina di Louhans. AFP

"È necessario chiedere aiuto"

Spiega Éva Knapek, psicologa clinica:

"È assolutamente normale e comprensibile che in circostanze estreme ci siano reazioni estreme. Come avere incubi e ansia, o come non sentire di poter fare il proprio lavoro come prima. In momenti come questi è una cosa assolutamente normale, giusta e necessaria chiedere aiuto".

Gli ospedali ungheresi sono sotto pressione, ma c'è la speranza, naturalmente, che - con il programma di vaccinazione - la situazione possa migliorare. E in tempi rapidi.