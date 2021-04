Carlo d'Inghilterra ricorda il padre defunto

Anche la Royal Navy ha salutato con salve di cannone la scomparsa del principe Filippo d'Inghilterra. Nel commosso omaggio il figlio Carlo ha voluto ricordare come il padre nel corso degli ultimi 70 anni abbia reso uno straordinario e devoto servizio alla Regina, alla famiglia reale, al paese e anche a tutto il Commonwealth. "Come potete immaginare, mio ​padre manca immensamente alla mia famiglia e a me" ha aggiunto il principe Carlo.

I funerali in forma strettamente privata

I funerali di Filippo si terranno il 17 aprile al Castello di Windsor; per via della pandemia ancora attiva la cerimonia si svolgerà con un numero ridottissimo di presenze. Fra queste non mancherà certo il principe Harry che, andando a vivere in California, si è distaccato dalla famiglia reale inglese. Non sarà presente sua moglie Meghan che è in stato interessante. Solo 30 persone potranno partecipare ai funerali e la cosa esclude inoltre la presenza del premier Boris Johnson anche per consentire al maggior numero possibile dei membri della famiglia reale di rendere omaggio al loro familiare.