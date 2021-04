L'Iran ha attivato nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio

L'Iran ha avviato nuove centrifughe per l'attività di arricchimento dell'uranio. Questo sabato il presidente Hassan Rohani ha inaugurato una linea di 164 centrifughe IR-6, una di 30 IR-5 e altre 30 IR-6 nel complesso di Natanz, nel centro del paese.

Teheran, inoltre, starebbe testando un nuovo modello di centrifuga, l'IR-9, ancora più veloce di quelle attualmente in uso. L'annuncio, dato in diretta tv, arriva a pochi giorni dalla ripresa dei colloqui a Vienna per salvare l'accordo del 2015 sul nucleare, da cui gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018 per volere di Trump.

Venerdì Washinton, che non partecipa direttamente ai colloqui di Vienna, ha detto di avere messo sul tavolo alcune idee per rimettere in piedi l'intesa. Ma per il Capo delle forze armate iraniane, Mohammad Hossein Bagheri, l'amministrazione Biden starebbe portardo avanti dei negoziati improduttivi.

Per tornare a rispettare gli obblighi dell'accordo sul nucleare Teheran chiede la completa rimozione delle sanzioni economiche imposte da Trump, che includono il divieto alle esportazioni di petrolio.