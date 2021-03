Davvero un brutto periodo per il Barcellona.

Nuova tegola

Neppure il tempo di festeggiare la "remuntada" (3-0) nella semifinale di Coppa del Re contro il Siviglia, che arriva una nuova tegola per il club catalano: così come altre tre società calcistiche spagnole, dovrà restituire fino a 5 milioni di euro in compensazioni fiscali.

Un momento felice: Barcellona-Siviglia 3-0 Joan Monfort/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Quattro club nel mirino

Il verdetto della Corte di Giustizia europea del Lussemburgo non lascia scampo: il governo spagnolo ha fornito aiuti di stato illegali a Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Osasuna.

La vicenda giudiziaria risale al 2016: i quattro club sono stati trattati come organizzazioni senza scopo di lucro e hanno pagato un tasso d'imposta sui profitti del 5% inferiore rispetto alle altre società, per più di 20 anni, senza una vera e oggettiva giustificazione.

"Vedo nuvole scure sul calcio spagnolo"

Il consulente sportivo Jerome Simon, presidente di "In & Out Stories":

"Il calcio spagnolo ha sempre vissuto al di sopra dei suoi mezzi e ora che le magagne stanno venendo a galla, penso che il futuro possa essere a rischio, anche per quanto riguarda i diritti internazionali del campionato, ci sono in ballo centinaia di milioni di euro...

C'è di più di qualche nuvola molto scura sopra al calcio spagnolo in generale e nel modo in cui si è finanziato e si finanzierà".

E, intanto, il "BarçaGate"...

Il governo spagnolo di Pedro Sanchéz ne prende atto: "Rispettiamo la decisione del tribunale".

Altri tempi felici, al Barcellona, nel 2014: Zubizarreta, Bartomeu, Luis Enrique e il vice-presidente Mestre. Manu Fernandez/AP

Ma sono, ovviamente, altre cattive notizie per il Barceliona, appena pochi giorni dopo l'arresto dell'ex presidente Bartomeu e di altri tre dirigenti coinvolti nello scandalo "BarçaGate", nel quale sono accusati di corruzione e falso in amministrazione.