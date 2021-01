Frontex sotto accusa: intervista alla Commissaria europea Ylva Johansson

L'agenzia dell'Unione europea di guardia frontiera e costiera Frontex è coinvolta in uno scandalo.

Sembrerebbe che abbia reclutato migliaia di nuovi ufficiali in prima linea, con un bilancio a disposizione quasi raddoppiato.

Un nuovo rapporto ha esaminato le accuse secondo cui l'agenzia avrebbe violato il diritto internazionale e umanitario.

L'agenzia potrebbe essere coinvolta nei cosiddetti "respingimenti", un metodo per costringere i migranti a tornare al di fuori dei confini dell'UE.

Euronews ha intervistato la Commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson.

Quando venuta a conoscenza per la prima volta delle accuse?

Ylva Johansson, Commissaria europeo per gli affari interni:

Beh, attraverso i media verso novembre, se ricordo bene. Ho chiamato subito il direttore esecutivo e gli ho chiesto di chiarire questo punto. Ma poi c'erano altri punti interrogativi, quindi abbiamo chiesto una riunione straordinaria e un consiglio di amministrazione.

Euronews:

Pensa che l'organizzazione, in un certo senso, stia crescendo troppo rapidamente? Pensa che forse debba rallentare fino a quando non verrà risolta la questione e incaricato le persone giuste?

Ylva Johansson, Commissaria europea per gli affari interni:

No, non penso che sia un problema di velocità, penso che ci sia stato abbastanza tempo per reclutare queste persone e renderle operative. Non credo sia giusto dire che non c'è stato abbastanza tempo per farlo.

Euronews:

Cos'è andato storto allora?

Ylva Johansson, Commissaria europeo per gli affari interni:

Beh, penso che di questo stiano discutendo presso il consiglio di amministrazione. Qello è il luogo adatto per fare delle valutazioni. Dal consiglio di amministrazione mi aspetto delle raccomandazioni alla direzione dell'agenzia e al direttore esecutivo su come si dovrebbe gestire la vicenda.

Euronews:

Se le accuse contenute nel rapporto si dovessero rivelare vere, sicuramente la posizione del direttore non sarà sostenibile..

Ylva Johansson, Commissario europea per gli affari interni:

Non ho prove che ci siano stati dei respingimenti da parte di Frontex. Mi aspetto che Frontex non sia coinvolto in questa storia. Ma bisogna fare chiarezza e bisogna rispondere a molte domande.

Euronews:

Non è forse la dura linea sull'immigrazione portata avanti dall'Unione europea la causa di questi problemi?

Ylva Johansson, Commissaria europea per gli affari interni:

Non sono affatto d'accordo. Quello che ho appena detto è che Frontex deve essere forte per proteggere i nostri confini e i nostri valori. E non c'è contraddizione in questo. Ciò che proteggiamo quando proteggiamo i nostri confini sono i valori dell'Unione europea. Questo è davvero importante ed è uno dei motivi per cui abbiamo davvero bisogno di Frontex.