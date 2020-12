Conte, preoccupa fine stop licenziamenti, scenario critico

"La ministra con i sindacati e le forze sociali sta già lavorando allo scenario che dovremo affrontare dopo marzo" con la fine del blocco dei licenziamenti: "è uno scenario molto preoccupante. Abbiamo costruito una cintura di protezione sociale che più o meno sta funzionando, ha scongiurato il licenziamento per 600mila persone. Ma dobbiamo lavorare alla riforma e riordino degli ammortizzatori sociali e rendere più incisive le politiche attive del lavoro. Dovremo lavorare per non farci trovare impreparati. Il mercato del lavoro si preannuncia molto critico dopo marzo".

Sul reddito di cittadinanza: ha ridotto povertà,si può migliorare

"Sono molto soddisfatto" del reddito di cittadinanza: "ci sono 2,8 milioni di beneficiari e l'impatto sulla povertà c'è. Se si guarda l'indice di Gini che misura la concentrazione del reddito, è dello 0,7%". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. "In un Paese che ha come obiettivo l'inclusione sociale, non solo la modernizzazione, è chiaro che non si può lasciare ai margini persone che non possono comprarsi i mezzi di sostentamento. Lo possiamo migliorare, ma questa è un'altra prospettiva, per agganciare meglio il meccanismo di ricerca del lavoro