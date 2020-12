Brexit: Unione europea e Regno Unito firmano domani l'accordo commerciale

Unione europea e Regno Unito firmeranno l'accordo post-Brexit mercoledì mattina, alle 9:30 CET. Lo ha annunciato l'account ufficiale del Consiglio europeo su Twitter.

Saranno il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel e la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, a firmare per conto dei 27 Stati membri, che hanno dato il via libera questo martedì. Il Primo Ministro britannico, Boris Johnson, siglerà - alla stessa ora da Londra - l'accordo commerciale, trovato in extremis la Vigilia di Natale e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il patto disciplinerà i rapporti tra la due parti dopo il primo "divorzio" nella storia dell'Unione europea, che ha posto fine a 47 anni di appartenenza britannica all'Ue.

Il patto sarà in vigore provvisoriamente fino al 28 febbraio, in attesa della ratifica formale dell'accordo da entrambe le parti. I deputati al Parlamento europeo dovranno dare il loro consenso al testo: nessun emendamento possibile, ma solo un'accettazione o un veto.

Gli eurodeputati inizieranno a studiare nel dettaglio le 1.246 pagine, in vista di una votazione in plenaria, prima della fine della sua applicazione provvisoria. L'eurocamera, presieduta da David Sassoli, vorrebbe farlo nella sessione plenaria della seconda settimana di marzo, per cui valuterà con le presidenze del Consiglio e della Commissione europea se sia possibile estendere questo periodo oltre il 28 febbraio.

Festeggiano l'annuncio le Borse europee, che chiudono in rialzo: Londra a +1,55%, Parigi a +0,42% e Madrid a +0,33%.