L'anno è bisestile e pandemico ma c'è ancora chi crede nella Fortuna, che è Dea e pure Bendata. Anche in Spagna dove - come da tradizione - in tantissimi si sono messi in fila, nel rispetto delle distanze di sicurezza, per acquistare un biglietto della lotteria di Natale al bancone del leggendario negozio Doña Manolita a Madrid. L'estrazione milionaria è prevista per il 22 dicembre.

Iván Gutierrez è rassegnato ad attendere il suo turno, la Fortuna agisce anche così: "Più o meno credo di aspettare tre o quattro ore di sicuro, forse poco più o forse meno - dice - ma sono certo che tre o quattro ore non me le toglie nessuno".

In media ogni spagnolo spenderà tra i 65 e i 100 euro alla lotteria: una piccola flessione di 6/10 eurorispetto all'anno scorso, che non ha però pregiudicato il pellegrinaggio da Doña Manolita.

Lisette Pardo Orellana rinnova l'appuntamento anche quest'anno: È tradizione venire qui e la verità è che, ogni volta che abbiamo comprato i biglietti in questo posto, è il terzo anno che lo faccio, è arrivato qualcosa. È per questo che non rompiamo la tradizione di venire a comprarli qui ".

La lotteria 'El Gordo' - abbondante, o più precisamente grassa, come suggerisce il nome - distribuirà quest'anno 2 miliardi e 408 milioni di euro in premi.

E la fortuna bacerà 360 milionari anche in quest'anno bisesto e pandemico.