E' arrivato il primo ok dalla Food and Drug Administration statunitense per il vaccino anti Covid, sviluppato da Pfizer e BioNTech. La raccomandazione della commissione di esperti ha ricevuto 17 voti a favore, 4 contrari e un astenuto.

Un via libera, preludio dell'autorizzazione di emergenza alla distribuzione, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il vaccino tedesco-statunitense, la cui distribuzione è già partita in Regno Unito questo lunedì, ha un'efficacia "uniformemente alta", secondo gli esperti: il 95% su un campione di 43mila volontari testati.

Il testo approvato dalla Fda sottolinea come i benefici del vaccino siano maggiori rispetto ai rischi. L'amministrazione si aspetta che siano disponibili immediatamente per gli Stati Usa almeno 2,9 milioni di dosi.

Rallenta lo sviluppo del vaccino franco-britannico

E se per alcuni vaccini - tra i quali anche quello di Moderna e il russo Sputnik - tutto sembrerebbe andare liscio, non si può dire lo stesso per l'europeo Sanofi-GlaxoSmithKline.

I due gruppi farmaceutici hanno annunciato che il loro vaccino a base di proteine ricombinanti non sarà pronto prima della fine del 2021. I risultati ottenuti dai primi test clinici, infatti, sarebbero inferiori alle attese. In particolare, il programma "è stato ritardato per migliorare la risposta immunitaria negli anziani". Lo studio di fase 2b, con una formulazione dell'antigene migliorata, inizierà a febbraio.

La Commissione europea il mese scorso aveva formalizzato l'accordo con Sanofi e GSK, acquistando fino a 300 milioni di dosi del vaccino prodotto dalla joint venture, per uso nell'Unione.