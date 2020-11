Coronavirus, l'Ue compra 300 milioni di dosi del vaccino

L'Unione europea firmerà, mercoledì prossimo, un contratto con le società farmaceutiche Pfitzer e BioNTech per aggiudicarsi 300 milioni di dosi del vaccino contro il COVID-19. A confermarlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

La decisione segue l'annuncio da parte delle due case farmaceutiche che il loro vaccino sperimentale è efficace al 90%. L'Ue in precedenza aveva già preso accordi con AstraZeneca, Sanofi e la Johnson & Johnson comprare il vaccino da loro nel caso in cui riuscissero a svilupparlo. Si tratta di una scommessa per aumentare le possibilità di copertura vaccinale per la popolazione europea, spiega Stella Kyriakides, Commissaria europea per la Salute. "Se tutte queste imprese riuscissero ad ottenere il vaccino, l'Unione europea aumenterebbe in modo significativo le sue possibilità di avere sufficieni dosi di vaccino per tutti". Sulle tempestiche la Commissaria indica delle date possibili tra la fine del del 2020 e l'inizio del 2021".

Non tutti gli Stati membri stanno seguendo lo stesso iter, l'Ungheria ad esempio ha fatto richiesta diretta alla Russia e alla Cina per comprare i loro vaccini che vengono approvati seguendo standard non identici a quelli europei.

"La Commissione europea consiglia fortemente di affidarsi solo ai farmaci autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali - ammonisce Kyriakides - se gli Stati dovessero andare incontro a qualsiasi tipo di problema si dovranno assumere le proprie responsabilità". L'Agenzie europea peri medicinali, ricorda ancora la Commissaria per la Salute, fa valutazioni sull'efficacia e sulla sicurezza dei farmaci.