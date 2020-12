Brexit, conto alla rovescia sulle due sponde della Manica

Mentre i colloqui tra Londra e Bruxelles sulla Brexit paiono avviarsi verso un fallimento, lo scenario di una uscita senza accordo fa crescere la preoccupazione dei pescatori di entrambe le sponde della Manica. Il premier francese Castex ha incontrato i pescatori del nord della Francia che temono di perdere l'accesso alle acque britanniche.

Olivier Leprêtre, presidente del Comitato regionale della pesca: "Ci deve essere un accordo, se non c'è un accordo, sia per Euronor che per la flottiglia locale, sarà la morte assicurata. Ma dopo, se ricadremo nelle acque francesi, ci ritroveremo con belgi, olandesi, spagnoli, con un accresciuto sfruttamento delle risorse, ma è qualcosa che non dovrebbe accadere".

Sul versante britannico a preoccupare è la gestione del flusso delle migliaia di autotreni che ogni giorno attraversano la frontiera. Col ritorno dei controlli doganali c'è da aspettarsi ore e ore di attesa per i TIR carichi di merci, e la costruzione in fretta di nuovi piazzali potrebbe non essre sufficiente. Come se non bastasse i residenti dicono di non sapere cosa sarà di loro.

"Chi sa cosa comporti la Brexit ne sa più di noi. Non sappiamo che cosa comporterà, non riusciamo a immaginare cosa accadrâ. Non sappiamo quanti camion dovranno restare fermi qui, non sappiamo quanti camion dovranno fare la coda".

"Le prossime ore saranno decisive" ha detto il negoziatore europeo Michel Barnier. Ma oltre che sulla pesca, restano immutate e distanti anche le posizioni in materia di concorrenza e sulle modalità di regolamentazione degli eventuali futuri conflitti.