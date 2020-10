Scontro totale fra Trump e Biden, parla il Teologo Faggioli

Professore di Teologia presso la Villanova University di Philadelphia il professor Massimo Faggioli vive da tanti anni negli Stati Uniti e considera le elezioni presidenziali in corso veramente cruciali. Un momento di polarizzazione estrema da cui uscirà una nazione fortemente orientata in un senso o in un altro. Gli abbiamo chiesto se Trump ha ancora un mano il voto dei cattolici..... "Pare che abbia in mano, come 4 anni fa, il voto dei cattolici bianchi, che è un voto più conservatore ma 4 anni fa ha perso il voto dei cattolici non bianchi quindi gli afroamericani, i latinos, gli asiatici perché il voto religioso negli USA va visto sempre insieme ai gruppi etnici o razziali (come si dice qui negli Stati Uniti) perché c'è una spaccatura molto evidente all'interno della stessa Chiesa ma anche nella Chiesa Protestante con membri bianchi, membri non bianchi questa è una caratteristica fondamentale".

Paolo A.Valenti: Trump si è esibito dopo una manifestazione di protesta davanti alla Casa Bianca con la Bibbia in mano. Questa scena ha ancora un forte valore simbolico negli USA o è semplicemente propaganda a buon mercato?

"È propaganda a buon mercato di sicuro, bisogna vedere che tipo di effetti avrà sul voto, questo non è ancora chiaro perché quello di quest'anno è un voto molto particolare perché a causa della pandemia il voto anticipato si è esteso per moltissime settimane. Io credo che questo sia un momento pericoloso per gli Stati Uniti perché siamo in un momento molto caldo in quella che fino ad ora è stata definita una guerra civile fredda e invece ci sono sintomi di polarizzazione estrema anche all'interno per esempio della Corte Suprema e degli apparati dello stato. Questa è veramente una battaglia per l'anima dell'America che è politica ma è anche religiosa perchè i due candidati offrono due visioni completamente diverse nel futuro dell'America su questioni morali e politiche come l'emigrazione, l'omosessualità, il matrimonio, la vita, quindi è un'elezione veramente diversa rispetto alle precedenti".