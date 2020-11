Elezioni americane, i "latinos" decisivi

È l'anno del voto latino negli Stati Uniti. Per la prima volta nella storia, costituiscono la più grande minoranza del paese, davanti agli afroamericani: il loro peso si stima in 32 milioni di elettori, un numero che è poco più del 13% del totale. I loro voti possono essere decisivi per far pendere la bilancia nei cosiddetti stati pendolino, decisivi ma oscillanti, come la Florida o la Pennsylvania, e sono stati corteggiati sia dai candidati democratici che da quelli repubblicani.

I "latinos" votano anche Trump

Ma chi sono i latinoamericani? Quali sono le loro principali preoccupazioni?

Secondo un sondaggio condotto dal Pew Research Center, le loro preoccupazioni differiscono poco da quelli degli altri elettori negli Stati Uniti: per l'80% dei latinoamericani, la preoccupazione principale resta l'economia, un punto in più del riposo degli elettori. Il secondo, con il 76%, sei punti in più rispetto alla media nazionale, è la sanità, a fronte delle pesanti rivoluzioni in corso. Al terzo posto la pandemia di coronavirus, con il 72%, dieci punti in più rispetto al resto e le differenze sono ancora maggiori quando si parla di razzismo o cambiamento climatico.

Educational per andare a votare

A livello nazionale, il sessantadue per cento dei latini registrati mostra simpatia o si identifica con il partito dell'asinello. Il trentaquattro percento preferisce l'elefantino repubblicano.

In termini di impianto territoriale, la California è di gran lunga lo stato con il maggior numero di elettori latini: sono quasi otto milioni. Seguono il Texas, con 5,6 milioni, la Florida con tre milioni centomila, due milioni a New York e un milione duecentomila in Arizona. Due elettori ispanici su tre vivono in uno di questi cinque stati, amplificando il peso del loro voto. Sebbene a livello nazionale rappresentino solo il tredici per cento dell'elettorato, nel Nuovo Messico sono il 43%, il 30% in California e Texas, il 24% in Arizona e il 20% in Florida.

Questo squilibrio compensa in parte la sottorappresentanza degli ispanici, poiché solo poco più della metà dei 60 milioni che risiedono nel paese può votare. Nessun altro gruppo etnico ha una percentuale di elettori così bassa: la spiegazione è semplice, è una comunità con milioni di residenti irregolari e con quasi venti milioni di minori, quindi il suo peso elettorale è, almeno per ora relativamente contenuto, ma sembra comunque destinato ad aumentare demograficamente nei prossimi anni.