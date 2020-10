Come il surriscaldamento cambia la vita di piante, animali e persone

Vivono lontano dalle vette, ma sicuramente non dal riscaldamento globale. Sono i primi testimoni del processo. E Daniel Rodriguez è uno di loro. Questo scienziato conosce ogni angolo di questa foresta alpina, nei pressi di Chamonix, in Francia, dove il paesaggio è in continua mutazione.

Daniel Rodriguez mostra le foglie di quercia nella foresta di Chamonix Euronews

Tutto è più verde e più caldo. Ma di fronte al surriscaldamento globale, non tutte le specie animali e vegetali possono adattarsi allo stesso modo. Gli abeti rossi stanno scomparendo, a vantaggio di faggi e querce. Uno degli effetti dei cambiamenti climatici: "Normalmente nella valle di Chamonix ci sono solo abeti rossi e ora ci sono alberi caducifoglie", spiega ai nostri microfoni lo scienziato specializzato in biodiversità sulle Alpi. "La vegetazione si sposta verso la vetta, seguendo il movimento dei ghiacciai che si stanno sciogliendo. Così fanno anche le specie. Ci sarà quindi più competizione tra le specie per il cibo e meno diversità genetica, il che può portare a un impoverimento del numero di specie e alla scomparsa di alcune di esse".

Con l'aumento delle temperature, i parassiti e le malattie degli alberi da frutto si diffonderanno in modo più ampio. Questa è una delle tante conseguenze del surriscaldamento, che colpisce direttamente i settori economici chiave della valle.

L'impatto indiretto sulle attività umane

Se non si riuscirà a fermare il riscaldamento climatico, ci saranno conseguenze concrete sulle attività umane. La quantità di pioggia aumenterà in inverno e diminuirà in estate, il che potrebbe portare a una riduzione dell'acqua immagazzinata nel suolo. L'impatto sulla biodiversità non cambierà solo i paesaggi, ma avrà anche un impatto diretto sull'agricoltura.

Meno acqua, più calore: un cocktail dannoso per le aziende lattiere alpine. Xavier Croz, produttore di latte, è il primo anello della catena di produzione del reblochon, che rifornisce ristoranti e mercati della regione. Ha notato episodi di siccità sempre più frequenti in estate. Gli manca il foraggio per nutrire i suoi animali, il che ha conseguenze sul loro benessere ma anche sulla sua produzione.

"Le mucche sopportano meno il caldo e questo porta a una minore produzione in estate", dichiara l'allevatore. "Già il prezzo della terra è elevato, perché ci troviamo in una zona turistica, ma con il surriscaldamento dubito sinceramente che tra 50 anni ci saranno ancora agricoltori nella regione".

Il produttore di latte Xavier Croz Euronews

Per adattarsi, i contadini devono acquistare foraggio altrove. Per alcuni, l'unica soluzione è limitare la produzione di latte. Ma un'altra soluzione chiave proposta dal settore sarebbe quella di organizzare meglio la condivisione delle risorse di terra e acqua tra turismo, industria e agricoltura.

I loro destini sono ora intrecciati per garantire la sopravvivenza delle loro attività.