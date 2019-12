Il ghiacciaio dell'Aletsch è il ghiacciaio più grande d'Europa, con un'estensione di oltre 120 chilometri quadrati. In questa foto del 1865 sembrava però decisamente più in salute di oggi. Dal 2001 è tra i siti considerati patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Quello nella prima foto della nostra galleria è il ghiacciaio inferiore di Grindelwald , comune svizzero nella regione dell'Oberland, in una foto del 1858. Nella foto a destra come appare oggi (scorrete con il mouse sopra le foto per vedere le differenze).

