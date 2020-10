Un evento in streaming e un annuncio atteso: per l’iPhone inizia una nuova era, quella con il 5G. Apple ha svelato quattro nuovi melafonini dotati della tecnologia wireless considerata tra le più veloci. Il colosso di Cupertino spera con i nuovissimi smartphone, tra cui il modello 12, di recuperare nelle vendite che non sono andate molto bene negli ultimi tempi e non solo a causa della pandemia.

I nuovi modelli iPhone 5G

L’iPhone per il suo modello di nuova generazione 5G cambia anche forma e colori, ben cinque (nero, bianco, rosso, blu e verde), Il display sarà in Super Retina XDR su tutti i modelli. E' l'11% più sottile del modello precedente, il 15% più piccolo e il 16% più leggero. Per chi vuole il massimo dall'iPhone arriva anche il 12 Pro, annuncia Apple. Uno schermo da 6,1 pollici, mentre il Pro Max da 6,7 pollici.

Cupertino annuncia un'altra novità: rimuoverà il caricatore e le cuffiette dalla confezione in cui vende l'iPhone 12, che così diventa più piccola e leggera, e soprattutto più rispettosa dell'ambiente. Insomma una vera rivoluzione che però potrebbe non bastare più per recuperare i fan persi. Del resto la concorrenza con i colossi Samsumg e Huawei si è fatta pesante. Secondo l’Amministratore Delegato Tim Cook, la società si gioca tutto sul 5g: velocità molto più elevata anche per il download di film o giochi.

"Le nostre case sono diventate più essenziali nelle nostre vite quest'anno. Sono lieto di introdurvi l'ultimo nato nella famiglia degli HomePod di Apple, l'Homepod mini", dice Cook dal suo palco virtuale, introducendo anche il mini smart speaker. L'HomePod mini ha il processore 5S usato per l'Apple Watch, ed è munito della funzione 'intercom'. L'HomePod mini costa 99 dollari, è disponibile in nero e in bianco, ed è in vendita dal 6 novembre. Al momento l'Italia non figura tra le nazioni in cui sarà attivata la distribuzione.

Modelli e prezzi

E poi in arrivo anche le versioni Mini dell’'iPhone 12. Una novità assoluta per la gamma. Il Mini è naturalmente il più piccolo, con il display da 5.4 pollici. Intanto il listino italiano è in linea con quello della scorsa generazione, fatto salvo il Mini che è debutta quest'anno. Si parte da 839 euro fino ad arrivare ai 1289 euro. I preordini del 12 e del 12 Pro partono dalle 14:00 (ora italiana) di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre.