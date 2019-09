Apple lancia la sua tv streaming

3 obiettivi sofisticatissimi per le loro macchine fotografiche: grandangolo, teleobiettivo e ultra wide. E' una delle novità lanciate dalla Apple per i suoi ultimissimi modelli di smartphone sul mercato. Ma non finisce qui: dal primo novembre partirà la tv in streaming dell'azienda di Cupertino che costerà 4 dollari e 99 al mese (4 euro e 52 centesimi).

"Offrire cosi tanto al prezzo di un film è davvero folle - ha dichiarato Tim Cook, Amministratore delegato di Apple - Siamo cosi eccitati per l'arrivo della tv di Apple che vogliamo fare un regalo speciale a chi acquista oggi un i phone, un I pad, un Mac o una Apple tv plus: un anno di abbonamento ai contenuti della tv del tutto gratuito.

Promozione, un tassello fondamentale per entrare in un settore ormai affollato: quello deli contenuti streaming per la tv: i concorrenti della Disney hanno lanciato un servizio di abbonamento per 6.99 dollari al mese (6 euro e 33 centesimi) di cui farà parte l'intero pacchetto di cartoni firmati Disney che hanno fatto la storia dell'animazione. Un vantaggio su cui Apple non puo' contare dal momento che non una libreria di contenuti storici.