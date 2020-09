Venezia: Leone d'Oro a "Nomadland" di Chloe Zhao

Il Leone d'Oro per il miglior film dell'edizione 77 della Mostra del Cinema di Venezia va a "Nomadland" di Chloé Zhao.

Leone d'Argento e Gran Premio della Giuria al film messicano "Nuevo Orden" di Michel Franco.

Premio per la migliore regia al giapponese Kiyoshi Kurosawa per il film "Spy no tsuma" (Wife of a spay"

Premio speciale della giuria a "Dorogie Tovarisc" di Andrei Konchalovsky (Russia).

Premio per la miglior sceneggiatura a Chaitanya Tamhane per il film "The disciple" (India).

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Vanessa Kirby nel film "pieces of a woman" di Kornél Mundruczó (Canada, Ungheria).

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Pierfrancesco Favino nel film "Padrenostro" di Claudio Noce.

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente a Rouhollah Zamani nel film "Khorshid" di Majid Majidi (Iran).

Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" a: "Listen" di Ana Rocha de Sousa (Regno Unito, Portogallo)

Premio Orizzonti per il miglior film a "Dashte Khamoush" di Ahmad Bahrami (Iran).

Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura: Pietro Castellitto per il film "I predatori".