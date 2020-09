I capi negoziatori ci credono ancora. Almeno loro.

Michel Barnier va in missione a Londra per conto dell'Europa, per incontrare David Frost e discutere dell'ultimo "colpo di testa" di Boris Johnson.

Il premier del Regno Unito è stato avvertito: o abbandona il disegno di legge che contrasta con il trattato della Brexit o ci saranno sanzioni.

Ultimatum a fine settembre

A Johnson è stato dato tempo fino alla fine di settembre per "lasciar perdere" il contestato disegno di legge, denominato "Internal Market Pall".

In un comunicato, l'UE dichiara: "L'accordo di ritiro contiene una serie di meccanismi e rimedi legali per affrontare le violazioni degli obblighi legali contenuti nel testo, che l'Unione Europea non esiterà ad utilizzare".

Il comunicato UE. Grafica Euronews

L'UE ha anche aggiunto che la fiducia tra le due parti è "seriamente danneggiata".

Secondo gli esperti, rinnegare un impegno internazionale giuridicamente vincolante distruggerà la reputazione del Regno Unito.

Johnson tira dritto. E manca poco al 15 ottobre...

Ma in attesa della discussione a Westminster, Boris Johnson tira dritto per la sua strada.

Mercoledi ha dichiarato che la la nuova legge è necessaria per proteggere da "interpretazioni estreme o irrazionali del protocollo irlandese che potrebbero portare a un confine lungo il Mare d'Irlanda".

A sole cinque settimane dalla scadenza del 15 ottobre, ultimatum posto da Boris Johnson per una Brexit commerciale altrimenti "No Deal", l'ottavo round dei negoziati tra Michel Barnier e David Frost, i due capi negoziatori, è sembrato in tono minore.

Quasi rassegnato.

Ma il prossimo passo, forse quello decisivo, spetta a Johnson.