L'ultimo argomento di contesa fra Regno Unito e Unione europea è la legge sul mercato interno che il governo di Londra porta in seconda lettura alla Camera dei Comuni questo lunedì.

La legge garantisce la libera circolazione delle merci fra i suoi quattro Stati - Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord, anche al termine del periodo di transizione della Brexit, il 31 dicembre. Ma l'intesa definita con Bruxelles prevedeva che l'Irlanda del Nord seguisse alcune regole commerciali dell'Unione europea, per evitare di dover ristabilire un confine fisico tra le due Irlande.

Secondo Boris Johnson, però, questo comporta il rischio di veder applicato un confine, con i relativi controlli doganali, nel braccio di mare che separa le due isole.

La nuova legge permetterebbe a Londra di non applicare alcuni punti dell'accordo sulla Brexit. ma secondo gli ex primi ministri di schieramento opposto Tony Blair e John Major, il Regno Unito perderebbe la faccia.

Le accuse di Bruxelles

"L'accordo va implementato nella sua interezza, per preservare la stabilità dell'Irlanda e l'integrità del mercato comune", è stata la reazione del presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

"L'unico obbligo dei politici, sia irlandesi sia britannici - ha detto il primo ministro irlandese, Michael Martin, è quello di proteggere i nostri concittadini, i mezzi con cui vivono e i loro posti di lavoro. Giocare con la politica in questo modo è inammissibile".

Londra vuole una "polizza di assicurazione"

Sulla proposta di legge le opposizioni hanno annunciato battaglia ma è improbabile che questa venga bocciata, data la maggioranza di 80 seggi che sostiene Boris Johnson. Il quale sostiene che il testo serva solo come garanzia in più, cui fare ricorso in caso di necessità.

"Posso assicurare che stiamo agendo nel pieno rispetto della più onorevole tradizione britannica - è la replica del Segretario alla Giustizia del Regno Unito, Robert Buckland - Abbiamo capito che poteva esserci un problema, ne abbiamo messo al corrente tutti e stiamo legiferando per essere pronti ad affrontarlo. Ma non siamo in quelle condizioni e non è detto che dovremo usare questo strumento".

Per ammissione dello stesso Johnson la legge comporterebbe una violazione del diritto internazionale. Ma il Primo ministro ha comunque intenzione di forzare la mano.