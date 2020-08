L'Europa alle prese con il caldo e ancora con il coronavirus

E adesso ci si mette anche il caldo, mentre il coronavirus continua a circolare e a obbligare a diverse chiusure locali.

In Irlanda misure restrittive sono state annunciate in 3 contee a ovest di Dublino per due setttimane, il presidente della camera di commercio di Kildare, Allan Shine, teme la ricaduta che le misure avranno sull'economia.

"Quello che accadrà in queste 3 contee con 380 mila abitanti sarà devastante per l agente, per l'economia. Turismo e l'industria delle vacanze hanno avuto appena due settimane di attività prima del via della scuola".

La situazione resta preoccupante in molti Paesi dell'Europa dell'Est e nei Balcani, in Romania dove a causa del caldo molti si sono riversati in spiaggia, la gente dice candidamente che osserva la distanza fisica per paura delle multe ma non per timore dell'infezione.

E all'Aja la distanza è assicurata almeno sui lettini da spiaggia. Ma gli assembramenti sono comunque difficili da evitare.