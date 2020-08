Covid-19: situazione in peggioramento in Spagna, Francia e Regno Unito

Una parte della Spagna è di nuovo "bloccata": le infezioni da Covid-19 sono aumentate ad Aranda de Duero, nella comunità autonoma di Castiglia.

Da qui, la mozione del Governo regionale - approvata da un Tribunale - di mettere in quarantena la cittadina di oltre 32.000 anime per due settimane.

Il Presidente del Governo dell'Aragona attribuisce la colpa ad una serie di concause.

"Si tratta di una specie di tempesta perfetta - dice Javier Lambán Montañés - da un lato stiamo assistendo agli eccessi giovanili, per i quali si stanno anche prendendo provvedimenti, dall'altro un buon numero di lavoratori stagionali che raccolgono la frutta in altre parti dell'Aragona risiede qui, qualcosa che non accade in altre grandi città".

E mentre in Italia, all'ospedale "Spallanzani" di Roma, il prossimo 24 agosto partiranno le prime sperimentazioni sull'uomo del vaccino anti-Covid, in Francia il Ministro della Salute, Olivier Véran, afferma che al momento ci sono 1.500 nuovi casi confermati di coronavirus al giorno.

"Il consiglio è di restare calmi, la Francia deve tenere duro - afferma il Ministro transalpino - i francesi devono tenere duro, l'aumento dei casi è palpabile, la circolazione del virus in Francia, in Europa e nel mondo: il Giappone, ad esempio, sta affrontando bene la ripresa del virus nonostante si indossino le mascherine anche in ambienti esterni".

Nel frattempo, poiché il tasso di infezione aumenta anche nel Regno Unito, le persone che tornano qui da una vacanza Oltr'Alpe potrebbero dover rimanere in quarantena per due settimane.

Il politico Rishi Sunak, Cancelliere dello Scacchiere, afferma che il Governo "non esiterà" ad imporre restrizioni e isolamento ai vacanzieri provenienti dalla Francia.