Il governo turco ha rifiutato di concedere alla serie Netflix "If Only" una licenza per le riprese se lo streamer si fosse attenuto alla sceneggiatura iniziale.

Netflix ha confermato di aver annullato la produzione della sua serie turca originale "If Only" dopo che le autorità locali hanno richiesto all'azienda di streaming di rimuovere un personaggio gay dalla sceneggiatura.

Netflix ha annunciato il dramma romantico in otto parti a marzo. Prodotto dall'agenzia turca Ay Yapim, If Only è stato impostato attorno alla star del cinema turco Özge Özpirincci.

Netflix ha però deciso di staccare la spina dopo che le autorità, disturbate dalla presenza di un personaggio omosessuale nella sceneggiatura, ha rifiutato di rilasciare una licenza per le riprese. Invece di censurare la sceneggiatura, Netflix ha deciso di cancellare del tutto la serie.

Questa è la prima volta che la Turchia è intervenuta direttamente per censurare uno spettacolo Netflix sul proprio territorio. Un rappresentante di Netflix ha notato che Netflix già mostra contenuti LGBTQ, come Orange Is the New Black o Hollywood di Ryan Murphy, senza censure sulla sua piattaforma turca. Netflix aveva negato le accuse di aver rimosso un personaggio gay da un altro originale turco, Love 101, sotto la pressione di Ankara.

"Non abbiamo modificato Love 101 per rimuovere un personaggio LGBTQ dallo spettacolo - non ce n'è mai stato uno in primo luogo", ha detto Netflix al momento.

Ma questa non è la prima volta che la Turchia censura Netflix. All'inizio di quest'anno, le autorità locali hanno emesso un ordine di rimozione per un episodio del thriller politico Designated Survivor, che viene trasmesso su Netflix in Turchia. Il governo di Ankara ha affermato che lo spettacolo ha violato le sue leggi sulla censura a causa della rappresentazione di un immaginario leader turco, interpretato dall'attore Troy Caylak, come un cattivo.

A seguito del fallito colpo di stato militare nel luglio 2016, il governo conservatore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condotto una repressione a livello nazionale sulla libertà di espressione. Negli ultimi anni la Turchia ha arrestato decine di migliaia di persone, tra cui molti giornalisti, per presunti legami con gruppi antigovernativi e terroristici. La scorsa settimana un tribunale di Istanbul ha condannato Deniz Yucel, un noto giornalista turco-tedesco, a quasi tre anni di prigione in contumacia, accusandolo di aver diffuso la "propaganda terroristica" nei suoi articoli sulla Turchia per il quotidiano tedesco Die Welt.

Erdogan è stato anche accusato di sfruttare la sua base musulmana conservatrice opponendosi ai diritti delle minoranze religiose o sessuali.

L'omosessualità è stata legale in Turchia dalla fondazione del moderno stato turco nel 1923, ma ci sono leggi sui libri riguardanti "reati contro la moralità pubblica" che sono stati interpretati per essere usati contro la comunità locale LGBTQ.

In una dichiarazione ufficiale, Netflix ha dichiarato di essersi impegnata a produrre spettacoli in Turchia, uno dei mercati internazionali in più rapida crescita per il gigante dello streaming. "Netflix rimane profondamente impegnata nei confronti dei nostri membri turchi e della comunità creativa in Turchia", ha affermato la società. "Siamo orgogliosi dell'incredibile talento con cui lavoriamo. Al momento abbiamo diversi originali turchi in produzione - con altri in arrivo - e non vediamo l'ora di condividere queste storie con i nostri membri in tutto il mondo."

La politica di Netflix è di seguire le normative locali quando si tratta di contenuti originali. Resta da vedere come la censura ufficiale turca avrà un impatto sulle storie locali che Netflix potrà raccontare.