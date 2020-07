La Siberia di nuovo in fiamme: centinaia di roghi indomabili

Una coltre di fumo che si leva dalle foreste, sprigionata da fiamme che ora minacciano di debordare sui centri abitati: per la seconda estate consecutiva la Siberia è in fiamme

Più di 300 incendi si sono sprigionati nei giorni scorsi, per via di un'altra estate troppo calda e secca per questa zona: l'area inghiottita è piu che triplicata nell'ultima settimana, passando da 3mila a 13mila ettari.

L'anno scorso, il bilancio conclusivo era starto di 4 milioni e mezzo di ettari in cenere, con danni incalcolabili a livello paesaggistico e socioeconomico: per evitare una replica, quasi 15mila vigili del fuoco sono stati mobilitati nei giorni scorsi per spegnere roghi che in alcuni casi paiono pero indomabili