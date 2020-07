Il 14 luglio si celebra in tutta la Francia il giorno della Bastiglia o Festa Nazionale. Ricorda l'assalto e la presa della prigione della Bastiglia nel 1789 che diede avvio alla Rivoluzione francese.

Dal 1880 in avanti, in questo giorno si tiene nella capitale francese una famosa parata militare, il "Défilé militaire", oltre a tradizionali spettacoli pirotecnici in tutto il paese.

Bastille Day celebrations in France 🔴 WATCH LIVE: Bastille Day celebrations in France Publiée par Euronews English sur Mardi 14 juillet 2020

Quest'anno la Francia ci arriva dopo i 30mila morti causati dall'epidemia di coronavirus: alle vittime del Covid-19 e ai "combattenti" - il personale sanitario, anche militare, mobilitato nella 'guerra' alla pandemia - sarà dedicato un sentito omaggio.

A causa della crisi sanitaria, la tradizionale sfilata si terrà senza pubblico. Il corteo militare non percorrerà, come di consueto, l'Avenue des Champs-Elysée. Le truppe sfileranno in cerchio in Place de la Concorde. 2mila soldati, metà dei solito, davanti agli occhi del presidente francese Emmanuel Macron e dei 2.500 ospiti presenti sugli spalti.

Tra questi ospiti figurano 1.400 rappresentanti delle categorie '"in prima linea" contro il coronavirus: medici, infermieri, poliziotti, addetti alle pompe funebri, insegnanti, cassieri, gendarmi, vigili del fuoco, operai nelle fabbriche di mascherine o nei centri di test.

Come di consueto, i rappresentanti dei Paesi stranieri sfileranno a fianco delle truppe francesi. Quest'anno Parigi ringrazierà "solennemente" quattro Paesi che hanno aiutato la Francia durante la crisi: tedeschi, austriaci, lussemburghesi e svizzeri batteranno il selciato di Place de la Concorde.

L'inizio della sfilata è previsto per le 11.15 con il sorvolo della pattuglia francese.

Vi proponiamo qui di seguito un breve viaggio fotografico lungo oltre un secolo, dal 1919 ad oggi, per capire com'è cambiata la Francia e il suo rapporto con questo giorno di festa nel corso degli anni.

Anni '20 e anni '30

L'esercito americano in parata il 14 luglio 1919 AP

Migliaia di persone marciano a Place de la Nation per celebrare la Giornata della Bastiglia, la vittoria del Fronte Popolare alle elezioni e il buon esito degli scioperi AFP or licensors

Carlo II di Romania e il sultano del Marocco assistono alla parata nel 1937 AP/AP

La parata militare nel 150esimo anniversario della presa della Bastiglia nel 1939 AP

Anni '40

Bambini tra le case in rovina a Isigny, in Francia. Si dirigono verso il monumento ai caduti del villaggio - 1944 AP

Nelle città e nei villaggi liberati della Normandia si può festeggiare tranquillamente nel 1944 senza paura di rappresaglie naziste. Coursoulles, match contro gli inglesi AP

Winston Churchill saluta gli abitanti di Metz in viaggio verso un banchetto civico tenuto in suo onore durante le celebrazioni del 14 luglio 1944 B.I. Sanders/AP

Anni '50 e anni '60

Lo spettacolo di luci della Torre Eiffel nel 1951 A./AP1951

Il generale Charles de Gaulle (a destra) e il presidente francese Rene Coty salutano la folla nel 1958 AFP

Fuochi d'artificio al Sacro Cuore sulla collina di Montmartre, Parigi, nel 1967 AFP

La parata militare nel 1968 AFP

Anni '70

La first lady Anne-Aymone Giscard d'Estaing e l'imperatrice iraniana Farah Diba nel 1977 a Place des Invalides AFP

Anni '80

Bernard Hinault incoraggiato dalla folla durante una tappa del Tour de France tra Morzine e l'Alpe d'Huez AFP

Francois Mitterrand e Chirac passano in rassegna le truppe ai Campi Elisi. Chirac è il primo capo di governo di coabitazione con il socialista Mitterand AFP

Anni '90

100mila persone assistono allo spettacolo dei fuochi d'artificio a Parigi nel 1994 Jacques Brinon/AP

1996: ospiti al tradizionale party del 14 luglio nei giardini dell'Eliseo corrono ad accogliere il presidente sudafricano Nelson Mandela e il suo omologo Jacques Chirac GERARD FOUET/POOL/AFP

Stesso anno, con lo spettacolo congiunto dell'aviazione francese e di quella britannica, presente per omaggiare la cooperazione militare tra i due Paesi THOMAS COEX/AFP

Jacques Chirac risponde alle domande dei giornalisti il 14 luglio nei giardini del Palazzo dell'Eliseo JEAN-CHRISTOPHE KAHN/AFP

Anni 2000

Un bambino fotografato su un mezzo corazzato nei pressi degli Champs Elysees nel 2007, presidente Nicolas Sarkozy THIBAULT CAMUS/AP

Gli spettatori usano dei periscopi per assistere alle cerimonie nel 2008 Jacques Brinon/AP

Anni '10

Sotto gli occhi della first lady del Cameroon, Chantal Biya, il presidente Sarkozy fa il baciamano alla moglie, Carla Bruni-Sarkozy, nel 2010 Eric Feferberg/AP2010

Il tributo alle vittime dell'attacco terroristico di Nizza il 15 luglio 2016: il giorno prima un uomo alla guida di un furgone ha ucciso 84 persone sul lungomare VALERY HACHE/AFP

La parata militare nel 2017 ZAKARIA ABDELKAFI/AFP

Scontri durante la manifestazione dei Gilet Gialli l'anno scorso KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Anni '20