Srebrenica: la riconciliazione incompiuta

Ferite ancora aperte e riconciliazione incompiuta. 25 anni dopo, Srebrenica pesa ancora come un macigno su presente e futuro della Bosnia ed Erzegovina. Un massacro sul quale ha provato a fare giustizia il Tribunale penale internazionale per la Ex-Yugoslavia. Nei suoi 24 anni di attività, dal 1993 al 2017, ha incriminato 161 persone, ne ha condannate 90 e assolte 19. Altri 52 casi sono stati respinti o trasferiti ad altra giurisdizione.

Il dolore di una delle "Madri di Srebrenica" Peter Dejong/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

"Riconciliarsi con il passato per andare avanti"

Carmel Agius era uno dei giudici . Lo abbiamo incontrato e ci ha parlato dell'importanza di questa esperienza. Un passo storico, dice, per provare a voltare pagina, accantonando l'odio. "In Bosnia ed Erzegovina, in seguito al massacro di Srebrenica, una grande maggioranza della popolazione ha maturato la consapevolezza che c'è un vero bisogno di riconciliazione. Che bisogna fare i conti con il passato per andare avanti".

Mancato l'obiettivo della verità storica. Persistono sacche di revisionismo

Il Tribunale penale internazionale per la Ex-Yugoslavia ha ascoltato 4650 testimoni, in circa 10.800 giorni di udienze. Ne sono risultati 2,5 milioni di pagine di trascrizioni. Numeri che non sono tuttavia bastati a scrivere una verità storica comunemente accettata. A margine dei tanti sforzi di riconciliazione, il giudice Agius lamenta ancora il proliferare di ampie sacche di revisionismo. "Ci sono ancora molte persone che non hanno imparato la lezione di quanto accaduto a Srebrenica. E che al contrario, anzi, si sono sentite incoraggiate nel loro negazionismo e nella loro spinta revisionista". Sempre secondo il giudice Agius, la giustizia è per`ò solo parte della soluzione. ll tempo fa già la sua parte, ci dice, ma per rimarginare le ferite di Srebrenica servono anche determinazione politica e adesione popolare.