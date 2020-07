Casa Bianca: al teatrino dei candidati c'è Kanye West presidente

Che sia una boutade o che il rapper americano marito di Kim Kardashian abbia davvero intenzione di correre per la casa bianca ancora non è chiaro, certo è che in confronto la migliore commedia dell'arte impallidisce.

Il rapper americano Kanye West ha comunicato su twitter ai suoi 29 milioni e mezzo di followers che vuole correre per la casa bianca. Dobbiamo realizzare la promessa dell'America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro"- ha scritto in un giorno importante per gli Stati Uniti, la festa nazionale dle 4 luglio.

La consorte, che su instagram ha 178 milioni di seguaci finora non ha mosso un post.

West, il trumpiano che disse "basta politica" (dopo gli insulti)

West è sempre stato un sostenitore del presidente americano Donald Trump ed il sospetto è che la sua candidatura sia una mossa tesa ad attirare in campo repubblicano i voti dei neri per farli poi convergere su Donald Trump con un ritiro strategico.

Ma riuscirà l'operazione? I Black lives matter negli Stati Uniti infatti continuano a manifestare contro Donald Trump sotto la casa bianca e fu lo stesso Kanye West ad annunicare il disimpegno politico a fine 2018, lamentando poi ripercussioni negative e pregiudizi, come uomo di colore, per il suo appoggio a the Donald. Tuttavia in un'intervista al Wall Street journal West ha ribadito il suo appoggio a Trump. Il rapper ha poi denunciato di sentirsi bistrattato per le sue opinioni, paragona gli esiti dell'aver indossato il suo cappello Make America Great Again alla profilazione razziale e alla discriminazione.

"Mi ha ricordato come mi sentivo un nero prima di diventare famoso, quando camminavo in un ristorante e la gente ti guardava come se stessi per rubare qualcosa (...) Questo è il tuo posto, sì, sei nero, quindi sei un democratico."

Secondo Forbes Kanye West è il musicista più pagato al mondo.