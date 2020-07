View this post on Instagram

Il "candidato di Dio" #KanyeWest ha lanciato ufficialmente la campagna per la Casa Bianca. Questo un momento del suo comizio davvero "poco ortodosso" in Carolina del Nord. Un evento riservato aperto a soli invitati. West indossava un giubbotto antiproiettile con su scritto "sicurezza". Il taglio di capelli recava la scritta "2020". Ha tenuto un lungo monologo a braccio e toccando vari argomenti dalla religione al commercio internazionale. Ha parlato anche di aborto, come potete vedere qui. Pur ritenendo che dovrebbe essere legale, West propone incentivi finanziari per aiutare le madri in difficoltà e scoraggiarne il ricorso. West ne ha parlato in termini personali, spiegando che lui e la moglie, la star dei reality televisivi Kim Kardashian West, avevano preso in considerazione l'idea di abortire in occasione della prima gravidanza. Durante il discorso, il rapper si è visibilmente commosso. #euronewsitaliano