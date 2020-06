Per i migranti eritrei in Libia, il programma di rimpatrio volontario UE non è poi così volontario

Quando i 21 migranti sono arrivati all'aeroporto internazionale di Mitiga a Tripoli nel maggio 2019, a ciascuno è stata consegnata una borsa contenente una camicia pulita e un paio di pantaloni.

Il gruppo aveva trascorso gli ultimi otto mesi in prigione nella città di Zwara, 100 chilometri a ovest, dove le condizioni erano peggiorate.

Contattati in carcere dai membri del personale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), avevano fornito i loro nomi e - involontariamente, affermano - accettato di essere rimpatriati ad Asmara, in Eritrea, su un volo commerciale pagato dall'Unione Europea.

Ma una volta all'aeroporto, gli uomini hanno cambiato idea. Almeno cinque di loro si sono voltati e sono fuggiti, riuscendo a evadere dalle forze di sicurezza, che hanno sparato con le loro armi in aria. I restanti 16 sono stati impacchettati sull'aereo, sotto lo sguardo del personale Onu, come alcuni degli uomini hanno raccontato a Euronews.

"L'OIM ci ha detto che era troppo tardi, tutto era stato organizzato: devi tornare al tuo Paese", ha dichiarato uno.

"Avevamo molte barriere linguistiche, non potevamo comunicare", ha detto un altro.

Le barriere linguistiche, a quanto pare, sono iniziate molto prima della partenza del volo. Uno degli uomini ha detto a Euronews che tutte le comunicazioni con lui erano state in arabo e condotte con i libici. In una dichiarazione, un portavoce dell'OIM ha detto a Euronews che "l'OIM ha uno staff internazionale che parla il tigrino, l'amarico e lo swahili".

Il volo per Asmara è stato solo uno tra centinaia operati nell'ambito dell'Iniziativa congiunta UE-IOM, che ha favorito il ritorno volontario di 81.000 migranti africani - 50.000 dei quali dalla Libia - a partire dal 2015. Nell'ambito del programma, ai migranti africani vengono offerti voli di ritorno nel loro Paese d'origine, oltre a denaro contante, consulenza e sostegno alla reintegrazione.

Ma un'indagine di Euronews ha scoperto massicci fallimenti nel programma, finanziato dall'Unione Europea per 357 milioni di euro. La stessa Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) ammette che solo un terzo dei migranti che iniziano il processo di reintegrazione lo completano. Altri suggeriscono che i numeri sono ancora più bassi.

In sette nazioni africane, Euronews ha raccolto testimonianze di prima mano di migranti che sono tornati a casa con voli commerciali o charter pagati dall'UE. La maggior parte di essi non ha ricevuto alcun sostegno dall'OIM una volta rientrata, e anche gli altri lo hanno trovato comunque insufficiente. In alcuni casi, i migranti stavano pianificando di tornare a casa per le coste dell'Europa.

Nel caso dell'Eritrea, la situazione è aggravata dalle terribili condizioni della nazione dell'Africa orientale, guidata dal regime autoritario del presidente Isaias Afewerki e descritta come una delle nazioni più repressive del mondo da Human Rights Watch.

Oltre alla mancanza di diritti politici e sociali, i cittadini sono arruolati con la forza nell'esercito e subiscono abusi e violenze.

Ogni eritreo che lascia il Paese senza aver completato il servizio militare e torna a casa deve firmare un modulo che recita:

Mi rammarico di aver commesso un reato non avendo completato il servizio militare e sono pronto ad accettare una punizione adeguata a tempo debito

Anche dopo l'accordo di pace dell'Eritrea del 2018 con l'Etiopia, il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'Eritrea, Daniela Kravetz, ha detto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che "non ci sono prove concrete di progresso [...] nella situazione dei diritti umani nel Paese".

Una recente inchiesta dell'ONU ha rilevato che "i rimpatriati sono sistematicamente maltrattati, fino alla tortura, durante la fase di interrogatorio" dalle autorità locali. Essi "sono inevitabilmente considerati come se avessero lasciato il paese illegalmente, e di conseguenza come gravi trasgressori, ma anche come "traditori"", ha detto.

Nonostante queste condizioni, l'OIM, con il sostegno dell'Unione Europea, ha facilitato il ritorno in patria di 61 eritrei dalla Libia negli ultimi due anni.

L'OIM ha ammesso a Euronews che non solo l'organizzazione ha una "presenza limitata" in Eritrea, ma né essa né l'UNHCR hanno "nessun accesso e non possono monitorare la loro situazione al ritorno". Di conseguenza, un elemento chiave del programma di rimpatrio volontario - l'assistenza al reinserimento una volta che i migranti ritornano a casa - non può essere realizzato in Eritrea.

In una dichiarazione, l'organizzazione ha affermato che i migranti sono "consapevoli delle opzioni a loro disposizione per esercitare il loro diritto di chiedere asilo se desiderano chiedere protezione internazionale invece di tornare nel loro paese d'origine". Se a seguito di questa consulenza congiunta gli individui decidono di tornare in Eritrea indipendentemente, l'OIM facilita il loro ritorno".

Theame vive nella capitale etiope Addis Abeba e fa fatica a sopravvivere. Si affida completamente a suo fratello in Germania Immagine: Sara Creta

Infatti, il direttore generale dell'OIM, Antonio Vitorino, ha respinto le critiche sul ritorno volontario in Eritrea da parte di Elizabeth Chyrum, un'attivista eritrea per i diritti umani con sede a Londra, lo scorso maggio, dopo che Chyrum aveva chiesto di porre fine ai rimpatri di eritrei dalla Libia.

In una lettera inviata a Vitorino, l'attivista ha sostenuto che i rimpatri approfittano della disperazione con cui gli eritrei vorrebbero sfuggire alle terribili condizioni in cui versa la Libia e che questi ricevono informazioni adeguate sul processo.

Vitorino ha risposto a Chyrum che il "programma si dimostra una valida opzione per evacuare i migranti bloccati nei Paesi in crisi", come la Libia.

Una volta rientrati in Eritrea da Tripoli ad Asmara, gli uomini sono stati immediatamente arrestati e interrogati. Uno degli uomini, Theame, ha detto di aver ricevuto telefonate quotidiane da parte di funzionari e di essere stato costretto a firmare un modulo in cui dichiarava di aver commesso un crimine andando via.

Rilasciato dal carcere, ha subito lasciato il Paese ed è attualmente registrato come rifugiato in Etiopia, dove sopravvive grazie al denaro inviato dal fratello in Germania.

I rifugiati, provenienti principalmente dal Sudan, dall'Eritrea e dalla Somalia, si riuniscono in un campo di fortuna nella Porte d'Aubervilliers a nord di Parigi Photo: Sara Creta

Ma anche per chi è scappato quella notte a Tripoli, la vita è stata dura. Uno dei fuggitivi, un bambino non accompagnato, ha poi attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Italia e poi la Francia, dove Euronews lo ha incontrato in un campo di fortuna a nord della capitale, a Parigi. Aveva intenzione di continuare il suo viaggio fino a raggiungere il suo obiettivo finale: il Regno Unito.

Commentando il motivo per cui gli eritrei accettano di tornare in patria nonostante le condizioni, ha detto: "Molte persone nei centri di detenzione libici hanno perso la speranza. Chi decide di tornare in Eritrea non ha alternative".