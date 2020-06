Russia: la riforma costituzionale fa paura alla comunità LGBT

In occidente è difficile comprendere l'ossessione anti LGBT in Russia.

Nikolay Moiseev, è presidente del Fondo di beneficenza e padre di tre figli, è andato al seggio elettorale il primo giorno di votazione sugli emendamenti costituzionali PROPOSTI dalla RUSSIA. Nicolai dice che c'era solo una ragione per cui ha detto di sì. L'emendamento che afferma che un matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna. Nicolai ha attivamente militato per convincere quanti più esponenti politici fosse possibile.

Nikolai, presidente del Fondo di beneficenza per la protezione della famiglia della maternità e dell'infanzia di San Nicola creatore di miracoli: “Questo emendamento rafforzerà i valori familiari tradizionali e fermerà qualsiasi tentativo sul tema dell'orientamento sessuale non tradizionale. Ci sono molti paesi in cui è consentito il matrimonio tra uomo e uomo, donna e donna, è davvero inaccettabile per noi, per la maggior parte del popolo russo, per i russi, non lo tolleriamo ”.

Natalia Zvyagina, direttrice dell'ufficio di Amnesty International in Russia, definisce questo emendamento un segnale pericoloso. L'organizzazione ha ripetutamente affermato che la discriminazione nei confronti delle persone LGBT in Russia è in aumento, i trasgressori sono impuniti. Ma la situazione rischia di peggiorare, avverte Natalia.

Natalia Zvyagina, direttrice di Amnesty International Russia: “Le persone LGBT non hanno il diritto di sposarsi ora, comunque, è proibito dalla legge. A proposito degli articoli dell'attuale Costituzione. Il che non ha impedito di limitare i loro diritti. D'altro canto, gli emendamenti alla Costituzione relativi alla famiglia creano rischi per le persone LGBT. Poiché le autorità ricevono un segnale dall'alto che dice: questo argomento è importante, che le restrizioni sono possibili, che i casi (criminali) contro le persone LGBT sono corretti. Questo può anche provocare aggressività nella società ".

Uno dei casi più gravi è stato quello contro un attivista della comunità LGBT in Russia, Yulia Tsvetkova. Si è impegnata con disegni per criticare lo status quo e oggi rischia sei anni di prigione per disegni positivi per il corpo. È accusata di diffusione della pornografia.

Yulia Tsvetkova: “Penso che il mio caso sia ingiusto. E ho paura, non tanto per me stessa, ma perché questo aprirebbe una porta a silenziare qualiasi dissenso. Se riuscissero a condannarmi a chi toccherebbe dopo?"

Yulia riceve spesso minacce, e quelli che la minacciano conoscono il suo indirizzo di casa.

Continua: “Mi imbatto ogni giorno in omofobi, fanatici in persone che mi perseguitano. E a volte leggo i loro post, scrivono che molto presto faranno sparire le persone come me, e che staranno difendendo così la Costituzione, che questo sarà il loro diritto costituzionale. ”