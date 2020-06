L'estate è arrivata in Europa. Temperature fino a 40 gradi

Da poco usciti dal lockdown, molti europei sono stati assaliti dall'ondata di caldo che sta attraversando il continente, dalla Spagna fino alla Svezia, con temperature che si sono avvicinate ai 40°C.

In Francia i prossimi tre giorni dovrebbero essere i più caldi. "Ci serve per il morale", spiega un pensionato. "Il sole è vita". Nell'esagono le temperature dovrebbero toccare i 35 gradi centigradi, dopo giorni abbastanza freschi, per questo periodo dell'anno.

E a peggiorare la situazione c'è anche lo smog, che in grandi città come nella capitale, fa alzare la temperatura percepita, come spiega una studentessa di un liceo parigino: "Con l'inquinamento l'effetto serra a Parigi è ancor più evidente e non è lo stesso calore che si ha nel sud o in campagna. E' vero che a Parigi fa veramente caldissimo".

L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa Climate Reanalyzer

Come si vede dalla carta, quest'ondata di caldo coinvolgerà tutto il continente, da nord a sud, nessun Paese escluso. La penisola iberica sarà in particolar modo colpita, da questa massa d'aria caldissima di origine africana, che spingerà le temperature verso i 40°C in diverse regioni del sud della Spagna, fino ad almeno giovedì.