Ue: revocare i controlli alle frontiere interne entro il 15 giugno

La Commissione europea raccomanda a tutti gli Stati, che aderiscono a Schengen, di revocare i controlli alle frontiere interne entro il 15 giugno e di prolungare la restrizione temporanea sui viaggi non essenziali nell'Ue fino al 30 giugno.

L'obiettivo è quello di stabilire un approccio comune per revocare progressivamente le restrizioni, dal primo luglio in poi. In considerazione del fatto che la situazione sanitaria in alcuni Paesi terzi è ancora critica, Bruxelles non propone una revoca generale delle restrizioni, ha spiegato la commissaria Ue, Ylva Johannson.

La Commissione esorta i Paesi europei a prendere decisioni coordinate su chi far entrare e da dove, dato che i visti per l'area Schengen senza passaporto consentono di viaggiare in 26 Paesi e basano le loro azioni sui dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie.