Dopo l'uccisione di George Floyd sono centinaia di migliaia le persone scese in strada nelle ultime due settimane in varie città del mondo per partecipare alle manifestazioni contro il razzismo ispirate dal movimento 'Black Lives Matter'.

Floyd, un afroamericano di 46 anni originario di Houston, Texas, è morto lo scorso 25 maggio a Minneapolis a causa delle violenze subite dopo essere stato arrestato da quattro agenti di polizia.

In un video filmato da un passante Floyd, già ammanettato, è steso a terra in posizione prona e tre agenti lo immobilizzano. Uno di loro, Derek Chauvin, preme un ginocchio sul collo di Floyd per quasi nove minuti, nonostante quest'ultimo si lamenti di non riuscire a respirare.

Stando alla prima autopsia, realizzata dal coroner dell'Hennepin County Medical Center, sul cadavere di Floyd non sono stati trovati segni di asfissia o strangolamento fatali. Una seconda autopsia, condotta privatamente su richiesta della famiglia, ha determinato invece come causa di morte l'asfissia provocata dalla manovra di Chauvin, che ha ostruito il flusso sanguigno verso il cervello.

Gli agenti in un primo momento hanno dichiarato che Floyd aveva fatto resistenza all'arresto, ma i video delle telecamere di sorveglianza e dei passanti hanno smentito questa versione dei fatti.

Dopo essere stati licenziati, Chauvin e gli altri tre agenti - Tou Thao, Thomas Lane e J. Alexander Kueng - sono stati arrestati con l'accusa di omicidio. Nei giorni successivi alla morte di Floyd ci sono state proteste e scontri tra polizia e manifestanti in varie città degli Stati Uniti.

Vari video pubblicati sui social hanno documentato le violenze degli agenti contro manifestanti e giornalisti.

Belgio

La polizia protegge la statua del re belga Leopoldo II durante una protesta antirazzista a Bruxelles. KENZO TRIBOUILLARD/AFP or licensors

Francia

Nel corso di una protesta a Parigi ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti Michel Euler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Italia

Un gruppo di manifestanti a Milano Luca Bruno/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Regno Unito

Un corteo a Londra Matt Dunham/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

I manifestanti si radunano davanti all'ambasciata statunitense a Londra Justin Tallis/AFP

Spagna

Una manifestante in manette durante la protesta per la morte di George Floyd a Barcellona Emilio Morenatti/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Germania

Un murale in ricordo di George Floyd a Berlino DAVID GANNON/AFP or licensors

Svezia

Scontri tra polizia e manifestanti durante una protesta a Stoccolma JONATHAN NACKSTRAND/AFP or licensors

Nuova Zelanda

Circa 4mila persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Black Live Matter ad Auckland MICHAEL BRADLEY/AFP or licensors

Siria

Un murale per George Floyd realizzato dagli artisti siriani Aziz Asmar e Anis Hamdoun OMAR HAJ KADOUR/AFP or licensors

Canada

Una manifestazione a Quebec City Jacques Boissinot/AP

Messico

Volantini col ritratto di Floyd appesi davanti alla sede dell'ambasciata statunitense a Città del Messico PEDRO PARDO/AFP or licensors

Stati Uniti

Un uomo seduto davanti al punto in cui è morto George Floyd, a Minneapolis Bebeto Matthews/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestanti a Los Angeles Ashley Landis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Durante una manifestazione a Boston i partecipanti si sono sdraiati con le mani dietro la schiena, la stessa posizione in cui è morto Floyd Steven Senne/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Un negozio di Minneapolis devastato durante le proteste John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

La protesta di un marine davanti al Campidoglio di Salt Lake City, Utah Rick Bowmer/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Il capo della polizia di Houston, Art Acevedo, abbraccia una manifestante Eric Gay/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.