Notre-dame, ripresi i lavori di restauro nella basilica di Parigi

Lunedì sono ripresi i lavori per il restauro di Notre-dame de Paris interrotti quasi sul nascere a causa dell'epidemia da Covid-19.

Non c'è solo la basilica da restaurare ma anche i locali del seminario che come ricorda il rettore Patrick Chauvet devono essere rivisti in base alle misure di sicurezza.

"Bisogna rifare le docce rispettando le misure di sicurezza, così come gli spogliatoi, cercheremo di creare una mensa per i lavoratori perché ormai non c'è più nessun ristorante dove si possa mangiare".

Quando l'emergenza coronavirus è esplosa i lavori di restauro erano appena iniziati. Il 15 aprile del 2019, l'incendio che distrusse parte della basilica .

Emmanul Macron promise, sarà ricostruita in 5 anni. Con la ripartenza del restauro altro compito importante è l'analisi di tutte le pietre per verificare quali debbano essere sostituite. Occorrerà inoltre rimuovere travi e detriti dalle volte e infine sarà necessario montare una struttura a ombrello per proteggere l’area interessata dai lavori.