Covid-19: calano i morti, mai così pochi da metà marzo

260 morti nelle ultime 24 ore. Rimarrà scritta sugli annali dell'anno del coronavirus, la data del 26 aprile quando per la prima volta da metà marzo gli italiani attaccati alla tv per il consueto bollettino della protezione civile hanno sentito di un numero di vittime sotto le 400 e sotto le 300. Stabili i contagi (2324). A livello regionale risalgono i casi positivi in Lombardia: 920 in un giorno, rispetto ai 713 del giorno prima.

Il saldo tra dimessi e nuovi ricoverati è positivo con 161 ricoveri in meno nei reparti Covid-19 ordinari e 93 ricoverati in meno in terapia intensiva.

Ancora tante sono le famiglie in lacrime come troppi sono i contagi a Milano ma i numeri, insieme al profilarsi della ripresa, aiutano a sperare.

Da domani via a molti cantieri pubblici e ai distretti strategici per l'export in tutto il Paese, dal 4 maggio via alla fase 2 con graduale ripresa, in sicurezza, da qui a un mese, di quasi tutte le attività produttive. Permesse le visite tra parenti se nella stessa regione. La scuola però no, riaprirà a settembre.

Anche in Francia calo delle vittime quotidiane

In Francia l'andamento dell'epidemia è simile all'Italia; anche nell'esagono oltre 20 mila morti, 22856, finora, 242 nelle ultime 24 ore, circa 120 in meno rispetto al giorno prima: martedì alle 15 il governo presenterà alla camera la fase due che comincerà l'11 maggio; ma negli ultimi due weekend le vie di Parigi sono apparse affollate, la distanza fisica spesso un miraggio. Polemiche sulla ripresa scolare l'11 maggio, le cui modalità non sono ancora chiare.