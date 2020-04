Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che le misure restrittive per contenere il contagio di Covid-19 sono prorogate fino al 3 maggio. "Se cedessimo adesso tutti gli sforzi fatti sarebbero stati inutili", ha detto il premier. Riaprono però librerie, cartolibrerie e negozi per bambini e alcune altre attività produttive, come quelle forestali. E' stato nominato il manager internazionale Vittorio Colao, a capo della task force per la ripartenza.

Nel presentare il nuovo Decreto, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, Conte ha detto: "L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità, ma ripartire dipenderà dai nostri sforzi. La nostra determinazione è allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive, per far ripartire quanto prima in piena sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime: non siamo ancora nella condizione di farlo, dobbiamo attendere ancora. Prometto che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza ad aprire alcune attività produttive".

Per quanto riguarda l'intesa trovata dall'Eurogruppo, il premier ha detto: "Quello fatto dall'Europa è un primo passo che l'Italia considera insufficiente, servono gli eurobond subito per economia di guerra". Conte ha poi sottolineato: "Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza".

Calano contagi e decessi in Italia

Sono 18.849 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 570. Giovedì l'aumento era stato di 610. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 147.577, con un incremento rispetto a ieri di 3.951. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile.

Cala la pressione ospedaliera

"I dati ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa ricordando il calo dei ricoveri si nelle terapie intensive sia negli altri ospedalieri dei malati con Covid 19. La conferenza stampa si è conclusa subito dopo la lettura del bollettino da parte del capo della Protezione Civile poiché a breve, ha detto Borrelli, è attesa la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.