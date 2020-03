Tratte dimezzate, aerei a mezzo servizio o a terra vuoti. La pandemia di coronavirus potrebbe far fallire la maggior parte delle compagnie aeree in tutto il mondo entro la fine di maggio, a meno che non vengano adottate misure coordinate di sostegno al settore.

L'avvertimento arriva dal CAPA Center for Aviation; la società di consulenza australiana rivela che i vettori stanno esaurendo rapidamente le loro riserve di cassa. Vale per tutti, anche per i colossi. Un esempio per tutti è una notizia dell'ultim'ora: Lufthansa, un solido colosso del settore, ormai ha solo una tratta attiva sul lungo raggio. Air France-KLM ridurrà tra il 70 e il 90% l'offerta nei prossimi due mesi.

Conseguenze sui livelli occupazionali

Significa anche migliaia di dipendenti a casa: 30 su 40 mila, nel dettaglio. British Airways ha già avvertito il personale che è in lotta per la sopravvivenza e si aspetta di tagliare posti di lavoro. Anche qui offerta ridotta del 75 %. Situazione analoga per le compagnie aeree low cost Ryanair ed Easyjet. Ryanair non esclude di cancellare tutti i voli, di lasciare a terra temporaneamente tutta la flotta, riporta la stampa britannica.

Nel Regno Unito le compagnie aeree chiedono al governo un aiuto immediato tra i 5 e gli 8 miliardi di euro per tamponare l'emoragia ma le perdite in tutto il settore a livello globale potrebbero ammontare a 100 miliardi nell'anno.