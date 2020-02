Sony non sarà al World Mobile Congress di Barcellona 2020

Trema il Mobile World Congress di Barcellona l'appuntamento più importante al mondo per la telefonia mobile. La Sony dichiara che non parteciperà per tirmore del CoronaVirus. Sul perché un'azienda giapponese dichiari di non voler prendere parte a un importantissimo evento in Spagna, non certo in Cina, non fa che arricchire questa storia dei contorni di una Spy story.

È vero che la malattia ha finora causato oltre 700 vittime e più di 35.000 infetti, ma la scelta della Sony che avrebbe avuto a disposzione uno stand di quasi 1800 metri quadrati non giustifica a prima vista questa decisone. L'azienda nipponica ha comunque fornito le spiegazioni attraverso un video corporativo che, com'era prevvedibile, non ha soddisfatto la curiosità di nessuno.