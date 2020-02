Cipro: "l'olio per la pace" contro le barriere e la burocrazia

Lo chiamano "olio per la pace": è il progetto comune di un greco-cipriota e di un turco-cipriota, due amici che si sono incontrati all'università di Londra. La geopolitica li vuole separati in casa, ma i due trentenni hanno deciso di fare business insieme. La loro start up si chiama Coliveoil e ha sede nella zona cuscinetto di Nicosia, l'ultima capitale divisa d'Europa. Vendono l'olio in entrambe le parti di Cipro.

"Coliveoil sta cercando di promuovere il processo di pace a Cipro attraverso il nostro obiettivo comune, un punto fermo che è stato condiviso dalle due comunità, e cioè l'olio d'oliva", dice Alexandros Philippides, co-fondatore di Coliveoil.

La start up che abbatte le barriere

I progetti che mettono insieme le due comunità sono sostenuti dalle autorità cipriote, in teoria. Ma la verità è che ci sono diversi ostacoli da superare. Intanto, non esiste un quadro normativo chiaro, quindi Coliveoil è divisa in due entità giuridiche. Quella del nord vende l'olio d'oliva a quella del sud. L'ultima può esportare ai Paesi dell'Unione europea.

A complicare il processo di export c'è il fatto che le leggi dell'Ue non vengono applicate nella Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC), riconosciuta solo da Ankara. Le olive raccolte nella TRNC non possono dunque essere registrate come biologiche da Bruxelles, anche se entrambe le parti sostengono che tutti gli oliveti coinvolti nella raccolta lo sono.

"Il nostro modello di business è quello di acquistare il 50% delle olive dalle fattorie del nord, l'altro 50 dal sud. E in seguito restituiamo il 10% dei profitti - spiega Hasan Siber, co-fondatore di Coliveoil - questa è la prima volta che viene fatto da 40-50 anni a questa parte a Cipro. Le nostre operazioni si basano sulla bi-comunalità e quindi anche i profitti vengono restituiti alle comunità".

Nella Cipro divisa un progetto comune

Cipro è divisa dal 1974, quando l'esercito turco ha occupato la parte settentrionale dell'isola. I colloqui per la riunificazione sono stati sospesi dal 2017 e, nello stesso anno, Siber e Philippides hanno fondato la loro società con l'obiettivo di costruire un ponte attraverso l'impresa comune.

Il progetto ha entusiasmato la famiglia di Siber: "Lavorare insieme, è l'inizio della convivenza", dicono "crediamo che altri seguiranno. È un esempio: bisogna abbattere le barriere".