I nuovi eurodeputati post Brexit

La Brexit crea certamente dei posti di lavoro. Almeno per alcuni neodeputati come lo spagnolo Marcos Ros Sempere che prepara le valigie per andare a Bruxelles. È uno dei ripescati grazie agli spazi lasciati dai deputati britannici che abbandonano il Belgio a causa dell'uscita del proprio paese dall'Unione Europea.

Così Ros Sempere: "I voti sono suddivisi fra la le principali forze spagnole e il nostro paese potrà quindi avere più peso nelle decisioni comunitarie".

Il socialista è uno dei cinque neo eurodeputati che dovrà dividere la sua vita fra Madrid e Bruxelles.

Ros Sempere è un professore prestato alla politica. Una vittoria agrodolce la sua perché significa la perdita di un paese importante come il Regno Unito: "L'Unione perde tantissimo con l'uscita di Londra. Adesso però non possiamo piangere sul latte versato e dobbiamo concentrarci sul futuro".

Ros Sempere viene dalla Spagna sudorientale, fresco di una vittoria sull'estrema destra: "Siamo sotto la minaccia di questi partiti che stanno entrando in molti parlamenti nazionali e in quello europeo. Noi, come socialdemocratici europei, dobbiamo combattere queste tendenze e mostrare che le istituzioni europee funzionano e rapprestano un beneficio per i cittadini".

Carlos Marlasca, Euronews: "Oltre al partito socialista ci sono nuovi esponenti dei Popolari, di Ciudadanos, Vox e degli indipendentisti catalani. la Spagna verrà quindi dignitosamente rappresentata secondo quanto afferma il trattato di Lisbona".